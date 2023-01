Córka Elvisa Presleya zdecydowała się na ekstremalne odchudzanie, ponieważ chciała wyglądać jak najlepiej podczas różnych ceremonii wręczenia nagród twórcom filmu o Elvisie. Według serwisu, Lisa Marie przyjmowała ponadto w tym czasie opioidy, od których była uzależniona od wielu lat.

Przypomnijmy, że amerykańsko-australijski dramat biograficzno-muzyczny z 2022 r. w reżyserii Baza Luhrmanna "Elvis" otrzymał nominacje do Złotych Globów, czyli nagrody przyznawanej przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej w trzech kategoriach: najlepszy film dramatyczny, najlepszy reżyser oraz najlepszy aktor w filmie dramatycznym. Ostatecznie w nocy z 10 na 11 stycznia tego roku wygrał jedynie w tej ostatniej i statuetkę odebrał odtwórca głównej roli - Austin Butler.

Lisa Marie Presley: Kiedy poznamy dokładną przyczynę jej śmierci?

Lisa Marie Presley wystąpiła po raz ostatni publicznie na owej gali u boku swojej mamy Priscilli. Udzieliła dwóch wywiadów, podczas których wyraźnie źle się czuła, odpowiadała bełkotliwie i słaniała na nogach. Dwa dni później ok. 10.30 doznała w swoim domu w kalifornijskim Calabasas zatrzymania krążenia. Została przewieziona do szpitala, gdzie zmarła kilka godzin później. By poznać dokładną przyczynę śmierci, należy jeszcze poczekać na wyniki toksykologii, co może potrwać kilka miesięcy.