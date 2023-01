Lisa Marie Presley nie żyje. Żegnają ją największe gwiazdy

Zaledwie kilka dni temu uczestniczyła w ceremonii rozdania Złotych Globów i oklaskiwała Austina Butlera , który w filmie "Elvis" zagrał jej ojca. Wtedy nic nie wskazywało na to, że to ostatnie dni życia 54-letniej Lisy Marie Presley. 12 stycznia u tej amerykańskiej aktorki, piosenkarki i autorki tekstów doszło do zatrzymania akcji serca. Mimo że gwiazda została natychmiast przewieziona do szpitala i wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej, lekarzom nie udało się jej uratować.



