Akcja produkcji rozgrywać się będzie w 1989 roku. Bohaterką filmu będzie narzekająca na brak znajomych uczennica liceum, Lisa. Dziewczyna zupełnym przypadkiem w trakcie burzy z piorunami ożywia przystojne wiktoriańskie zwłoki. Od tego momentu przy użyciu zepsutego łóżka do opalania stojącego w jej garażu, zaczyna zamieniać ożywione zwłoki w mężczyznę swoich marzeń - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu "Lisa Frankenstein" cytowanym przez portal "Variety".



W rolach głównych w filmie Zeldy Williams wystąpią Kathryn Newton oraz Cole Sprouse . Newton można było niedawno podziwiać w komediowym slasherze zatytułowanym "Piękna i rzeźnik" , a wkrótce zadebiutuje w Kinowym Uniwersum Marvela w roli córki Ant-Mana. Sprouse to gwiazda młodzieżowego serialu "Riverdale", którego szósty sezon nadawany jest aktualnie na antenie stacji The CW. W Polsce można oglądać go na Netfliksie.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Piękna i rzeźnik" [trailer] materiały prasowe

Producentami filmu "Lisa Frankenstein" będą Diablo Cody i Mason Novick. Razem pracowali już przy takich filmach jak "Tully" , "Kobieta na skraju dojrzałości" , "Juno" oraz "Zabójcze ciało" . Zdjęcia do ich nowego filmu mają rozpocząć się jeszcze latem tego roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Tully" [trailer] materiały dystrybutora