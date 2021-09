​Lily Collins wyszła za mąż. Jak wyglądała?

Aktorka, która zdobyła ogromną popularność dzięki tytułowej roli w hitowym serialu Netflixa "Emily w Paryżu", jest już mężatką. Lily Collins i jej ukochany Charlie McDowell pobrali się 4 września w ukrytym w górach ośrodku Dutton Hot Springs w Kolorado. Na ceremonię zaprosili tylko najbliższych przyjaciół i rodzinę.



Lily Collins: Jak wyglądała podczas ślubu?

Ślub udało się utrzymać w tajemnicy aż do teraz, gdy sami nowożeńcy zdecydowali się pokazać kilka zdjęć z tej uroczystości w social mediach. Na fotografiach widać, że Lily Collins miała prostą, ale niezwykle elegancką suknię ślubną Ralpha Laurena uszytą z koronki i dopasowaną do niej białą pelerynę z kapturem. Para nowożeńców pozowała na tle górskiego potoku i wodospadu, całując się i patrząc sobie w oczy.



Obok zdjęć pojawiły się romantyczne wpisy. "To, co zaczęło się jako bajka, jest teraz moją wieczną rzeczywistością. Nigdy nie będę w stanie dokładnie opisać, jak nieziemski był ten miniony weekend, ale magia to całkiem dobry początek..." - podpisała jedno ze zdjęć 31-letnia aktorka. "Nigdy nie chciałam być kimś bardziej niż twoją, a teraz mogę być twoją żoną" - napisała przy innym.

"4 września 2021 roku oficjalnie staliśmy się jednością na zawsze. Kocham cię, Charlie" - dodała na kolejnym, a na następnym zapewniała: "Nigdy nie byłam szczęśliwsza...". McDowell również zamieścił miłosny post na Instagramie. "Poślubiłem najbardziej hojną, troskliwą i piękną osobę, jaką kiedykolwiek znałem. Kocham cię Lily" - wyznał.

Lily Collins i Charlie McDowell są małżeństwem

Gwiazda "Emily w Paryżu" i Charlie McDowell poznali się w 2019 roku, a we wrześniu 2020, po 12 miesiącach randkowania, zaręczyli się. Teraz, po kolejnym roku córka Phila Collinsa i reżyser Charlie McDowell powiedzieli sobie tak. Jak zdradziła aktorka, próbą dla ich związku, którą przeszli bardzo pozytywnie, był lockdown.. Wspominała o tym w wywiadzie dla magazynu "L'Officiel".

"Kwarantanna stworzyła i rozbiła wiele związków, ale w naszym przypadku czas spędzony razem tylko umocnił to, co już o sobie wiedzieliśmy" - powiedziała i dodała: "W ciągu ostatnich kilku miesięcy mogliśmy się przekonać, że przy sobie w pełni możemy być sobą, bez żadnych zewnętrznych zakłóceń. Kiedy widziało się kogoś w najlepszym oraz w najgorszym momencie i nadal się z nim jest, to piękna sprawa" - podsumowała.

Charlie McDowell spotykał się wcześniej z Emilią Clarke i Rooney Marą. Natomiast Lily Collins była w związkach z Nickiem Jonasem, Taylorem Lautnerem i Zakiem Efronem.