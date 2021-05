Lily Collins pokazała zdjęcia z planu drugiego sezonu „Emily w Paryżu”

Ruszyły zdjęcia do drugiego sezonu serialu „Emily w Paryżu”. Grająca tytułową bohaterkę Lily Collins ujawniła na Instagramie, że pierwszy klaps na planie nowej serii padł nie w Paryżu, ale w Saint-Tropez. Czego możemy się spodziewać w kolejnym sezonie?

Nominowany do dwóch Złotych Globów serial "Emily w Paryżu" od samego początku wzbudzał sporo kontrowersji, bo zdaniem środowiska filmowego, włącznie z samą scenarzystką "Emily...", ta produkcja Netflixa nie jest wybitnym dziełem, które zasługuje na prestiżowe nagrody. Mimo to miliony widzów na całym świecie z chęcią oglądały historię tytułowej Emily, Amerykanki robiącej karierę w Paryżu. I zachwycały się Lily Collins, która wciela się w tę postać. Zanim na Netfliksie pojawili się "Bridgertonowie", to właśnie serial "Emily w Paryżu" była przez pewien czas najczęściej odtwarzanym na świecie serialem Netflixa, także w Polsce. Nic więc dziwnego, że producenci szybko zabrali się za przygotowania do nakręcenia drugiego sezonu. Informacja o tym, że powstanie, została ogłoszona w listopadzie zeszłego roku, a kilka dni temu rozpoczęły się zdjęcia.



Pomysłodawcą serialu jest Darren Star, który ma na swoim koncie m.in. pracę nad scenariuszem "Seksu w wielkim mieście". Za wyraziste stroje głównej bohaterki odpowiada z kolei słynna Patricia Field, główna stylistka "Seksu w wielkim mieście". Oprócz Lily Collins widzowie mogli w pierwszym sezonie zobaczyć w serialu Ashley Park, która grała Mindy, przyjaciółkę głównej bohaterki, oraz Lucasa Bravo wcielającego się w rolę przystojnego kucharza Gabriela. Nie zabraknie ich także w drugim sezonie, czego dowiadujemy się z nagrania sprzed kilku dni, w którym wspólnie zapowiadają swój powrót na plan serialu.



Czego jeszcze możemy się spodziewać po drugiej serii? "W drugim sezonie Emily będzie lepiej przystosowana do świata, w którym żyje. Będzie w Paryżu tworzyć swoje nowe życie" - zdradził Darren Star w niedawnym wywiadzie dla OprahMag.com. Natomiast Lily Collins, która jest również producentką serialu, miała pomysł, by grana przez nią bohaterka wybrała się w podróż po Europie. "W pewnym momencie podczas rozmów z Darrenem zaproponowałam: - A może Emily mogłaby zrobić sobie europejską wycieczkę? Byłoby 'Emily w...', a następnie wstawialibyśmy odpowiednie miasto. Mogłaby po prostu wsiąść do pociągu i jechać po całej Europie, a Mindy razem z nią" - zdradziła aktorka.



Czy scenarzyści zdecydowali się na pierwszą wersję wydarzeń, czy na drugą, na razie nie wiadomo. Jest jednak pewne, że grana przez Lily Collins bohaterka odwiedzi Lazurowe Wybrzeże. To właśnie tam rozpoczęły się bowiem zdjęcia do nowej serii, czego dowiadujemy się z nowego posta aktorki, która opublikowała na Instagramie ujęcia z planu zrobione w Saint Tropez. Fanów serialu podekscytowała jeszcze jedna zapowiedź, która padła z ust aktorki w wywiadzie dla "Harpers Bazaar". Collins zdradziła, że pojawiły się plany, by w drugiej serii wystąpiła Sarah Jessica Parker. "Bardzo bym tego chciała" - powiedziała aktorka i dodała: - "Czuję, że to musi się wydarzyć".



Czy jej przeczucia staną się rzeczywistością? Tego dowiemy się rok, bo premierę drugiego sezonu "Emily w Paryżu" Netflix zapowiada na wczesną wiosnę 2022 roku, choć zastrzega również, że może mieć ona miejsce już w grudniu 2021, jeśli uda się przyspieszyć produkcję serialu.