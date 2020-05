Lilly Wachowski wulgarnie skomentowała zachowanie Ivanki Trump i Elona Muska

Współautorce „Matriksa” nie spodobało się to, że Elon Musk i Ivanka Trump użyli cytatu z jej filmu. Dała temu wyraz w krótkim i bardzo dosadnym wpisie opublikowanym na Twitterze. „Je.cie się oboje” – napisała do córki prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz do szefa firmy SpaceX.

Wszystko zaczęło się od krótkiego tweetu Elona Muska, właściciela przedsiębiorstw SpaceX, Tesla czy PayPal. "Wybierz czerwoną pigułkę" - napisał i dodał do tego emotikon przedstawiający czerwoną różę. To nawiązanie do kultowej sceny z filmu "Matrix". Jeden z jego bohaterów, Morfeusz (Laurence Fishburne) wyjawia Neo (Keanu Reeves) prawdę o tym, że całe jego życie to komputerowa symulacja. Neo dostaje wybór. Jeśli wybierze niebieską pigułkę, zapomni o rewelacjach Morfeusza i nieświadomy wszystkiego wróci do swojego starego życia. Wybór czerwonej pigułki będzie się wiązał z poznaniem kolejnych informacji na temat Matriksa.



Wyrażenie "Wybierz czerwoną pigułkę" zyskało z czasem w Internecie jeszcze jedno znaczenie. Odnosi się ono do namawiania osób o poglądach innych niż konserwatywne, na zmianę politycznych preferencji i wstąpienie w szeregi prawicy. Często odnosi się je więc do Donalda Trumpa oraz prawicowych bojówek.



Tweet Muska wzbudził wiele kontrowersji i komentarzy. Jednym z nich była odpowiedź córki prezydenta Trumpa, Ivanki, która zacytowała tweet Muska i dopisała w komentarzu: "Wzięta!". I to właśnie w reakcji na ten wpis Ivanki padły nieparlamentarne słowa Lilly Wachowski. Przyciągnęły one na konto reżyserki wiele osób zainteresowanych tą osobliwą wymianą zdań. Lilly wykorzystała to, aby podzielić się z nimi linkiem do wsparcia poświęconego społeczności LGBTQ serwisu "Brave Space Alliance".

Nie wiadomo, co miał na myśli Elon Musk wrzucając tweet z cytatem z "Matriksa". Godzinę później dodał jeszcze mema z Morfeuszem i podpisem: "Na serio wzięliście obie pigułki na raz? Co z wami, k...a, nie tak?".

Lilly Wachowski pracuje obecnie nad filmem "Matrix 4". Jego produkcja została wstrzymana z powodu pandemii COVID-19, ale filmowcy mają nadzieję, że powrócą na plan już w lipcu.