W "Licorice Pizza" dwukrotny laureat Oscara Sean Penn ( "Rzeka tajemnic" , "Obywatel Milk" ) gra aktora-alkoholika o imieniu Jack i nazwisku Holden. Reżyser tłumaczył, że nie chciał tego bohatera w pełni utożsamiać z Williamem Holdenem , słynnym amantem z lat 50. (m.in. "Bulwar Zachodzącego Słońca" ), choć to na nim wzorowana jest ta postać.

- Doszedłem do punktu, w którym zdałem sobie sprawę, że nie chcę zatrudniać kogoś, by udawał Williama Holdena. Chciałem znaleźć kogoś o kultowym statusie. Nie ma nikogo bardziej kultowego niż Sean Penn" - powiedział Paul Thomas Anderson .

Bradley Cooper (aż ośmiokrotnie nominowany do Oscara), który w 2018 wyprodukował nową wersję "Narodzin gwiazdy" i który zagrał w filmie główną rolę obok Lady Gagi , wcielił się w producenta Jona Petersa ("Narodziny gwiazdy", 1976), kiedyś fryzjera i chłopaka Barbry Streisand , a dziś nadzwyczaj wpływową postać w Fabryce Snów.



Tak relacjonował Anderson w "Variety" swoją rozmowę z Petersem: - Zadzwoniłem do Jona, by mu powiedzieć, że będzie jedną z postaci w tej historii. Wydawał się podekscytowany i szczęśliwy z tego powodu. Był bardzo uprzejmy. "Możesz robić, co chcesz" - mówił.

Peters we wspomnieniach przyjaciół Andersona zapisał się jako człowiek opanowany i dobrze wychowany, a to nie pasowało do koncepcji reżysera. - Wziąłem więc wszystko, co opowiadano kiedykolwiek o jakimkolwiek ówczesnym hollywoodzkim producencie o fatalnej reputacji, wielkiej brawurze i energii. I tak stworzyłem mojego Petersa! - mówił.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Licorice Pizza" [trailer] materiały prasowe

Bradley Cooper za swój występ otrzymał już kilka wyróżnień w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy (np. w rankingu Atlanta Film Critics Circle) i coraz częściej padają głosy, że może liczyć się także w wyścigu po Oscara.

W filmie występuje również muzyk i aktor Tom Waits ( "Poza prawem" ), który pojawia się jako Rex Blau, hollywoodzki reżyser i kumpel Holdena od kieliszka.

"Licorice Pizza", w kinach od 31 grudnia, to najnowszy film Andersona, reżysera takich produkcji jak "Nić widmo" , "Boogie Nights" czy "Mistrz" . Tytuł nawiązuje do nazwy słynnej sieci sklepów z płytami winylowymi. Historia toczy się na początku lat siedemdziesiątych w dobie wolności, eklektycznej mody i rewolucyjnej muzyki. Ukazane z ogromną czułością i sentymentem do epoki, szczenięce zauroczenie dorastających w Los Angeles Alany ( Alana Haim ) i Gary'ego ( Cooper Hoffman ) rozwija się na tle pierwszych filmowych mega produkcji w Fabryce Snów i wielkich przemian kulturowych czasu wolnej miłości.

