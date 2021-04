Liam Neeson w thrillerze twórcy "Casino Royale"

W Bułgarii trwają właśnie zdjęcia do nowego filmu z Liamem Neesonem w roli głównej. Reżyserem "Memory", bo taki tytuł nosi powstający thriller, jest Martin Campbell, który na swoim koncie ma m.in. dwa filmy o agencie 007 - "GoldenEye" i "Casino Royale". Do obsady "Memory" dołączyli właśnie Monica Bellucci i Guy Pearce.

Reklama

Liam Neeson /Carlos R. Alvarez/WireImage /Getty Images

Scenariusza filmu "Memory", którego autorem jest Dario Scardapane (serial "The Punisher"), to adaptacja powieści belgijskiego twórcy kryminałów Jefa Geeraeertsa zatytułowanej "De Zaak Alzheimer". Nie będzie to jej pierwsza ekranizacja. W 2003 roku Erik Van Looy nakręcił na jej podstawie film zatytułowany "Alzheimer".



Jak podaje portal "Deadline", bohaterem filmu "Memory" będzie znany ze swej dokładności płatny zabójca Alex Lewis (w tej roli Neeson). Kiedy odmawia wykonania roboty dla niebezpiecznej organizacji przestępczej, sam zostaje celem i musi wyruszyć na polowanie na tych, którzy chcą go zabić. Ciała, jakie po sobie pozostawia, sprawiają, że na jego tropie są agenci FBI. Ścigany przez syndykat przestępczy oraz Federalne Biuro Śledcze Alex ma odpowiednie umiejętności do tego, by przetrwać. Przeszkodzić może mu tylko jedno. Poważne zaniki pamięci, na jakie cierpi. Alex będzie musiał nie tylko przeżyć, ale też znaleźć odpowiedź na pytanie, komu może ufać.

Liam Neeson: Spokojny Irlandczyk 1 / 11 Irlandzki aktor Liam Neeson w środę, 7 czerwca, kończy 65 lat. Ma aż 193 centymetry wzrostu. "Na początku kariery zdarzyło mi się kilka razy odpaść na castingu z tego powodu. Z czasem ludzie się przyzwyczaili do mojego wzrostu. A dziś chyba nikt sobie nie wyobraża, że Liam Neeson mógłby być niższy" - mówił w rozmowie z "Tele Tygodniem". Aktor ujawnił też, że kilkanaście lat temu odrzucił propozycję roli Jamesa Bonda. "Moja, wtedy jeszcze narzeczona, powiedziała, bym zapomniał o ślubie, jeśli przyjmę rolę 007. Pewnie odstraszyła ją reputacja kobieciarza, jaką Bond się cieszy" - Neeson żartobliwie skomentował całe zdarzenie. Źródło: East News Autor: Everett Collection udostępnij

Reklama

W filmie "Memory", obok Liama Neesona ("Lista Schindlera", "Kinsey"), Moniki Bellucci ("Malena", "Matrix rewolucje") i Guya Pearce’a ("Memento", "Tajemnice Los Angeles"), występują również Harold Torres ("Zero Zero Zero"), Taj Atwal ("Line of Duty") oraz Ray Fearon ("Piękna i Bestia").

Tylko w trakcie pandemii COVID-19 weszły do kin dwa filmy z udziałem Liama Neesona. To "Uczciwy złodziej" oraz "The Marksman". Ukończona jest już kolejna produkcja z jego udziałem - "The Ice Road" Jonathana Hensleigha. Neeson skończył też zdjęcia do filmu "Blacklight" Marka Williamsa.