Mike McCann, główny bohater "Lodowego szlaku", w którego wciela się Liam Neeson , to twardy kierowca, który potrafi poprowadzić swoją ciężarówkę przez najbardziej niebezpieczne tereny świata. A jako że potrzebuje pieniędzy, bo opiekuje się cierpiącym na PTSD bratem, to przyjmuje najtrudniejsze zlecenia. W pierwszej części serii wyruszył z ciężkimi wiertłami na pace w niedostępne tereny Kanady, gdzie wybuch metanu w kopalni uwięził pod ziemią górników. Większość drogi, jaką miał do pokonania McCann, wiodła poprzez oblodzone drogi i jeziora.



"Lodowy szlak 2": Liam Neeson znów jako Mike McCann

Z oblodzoną nawierzchnią przyjdzie się McCannowi zmierzyć również w drugiej odsłonie "Lodowego szlaku", która nosić będzie tytuł "Ice Road 2: Road to the Sky" ("Lodowy szlak: Droga ku niebu"). Jak informuje portal "Deadline", grany przez Neesona bohater wyruszy bowiem w niedostępne góry Nepalu, by spełnić życzenie swojego zmarłego brata i rozrzucić jego prochy na szczycie Mount Everestu.

Gdy Mike, jadąc wypełnionym turystami autobusem, znajdzie się na wysokości 3,5 tysiąca m n.p.m., będzie musiał skonfrontować się z nepalskimi najemnikami. Twardemu kierowcy przyjdzie walczyć nie tylko o swoje życie, ale też o życie niewinnych podróżnych, którzy razem z nim znaleźli się w tej sytuacji bez wyjścia.

Zdjęcia do filmu "Ice Road 2: Road to the Sky" ruszą w pierwszym kwartale 2024 roku. Scenarzystą i reżyserem filmu będzie twórca pierwszej części "Lodowego szlaku", Jonathan Hensleigh . To autor scenariusza takich filmów jak m.in. "Szklana pułapka 3" czy "Armageddon".



"Nie możemy doczekać się chwili, gdy opowiemy kolejny rozdział sagi 'Lodowy szlak'. Ten napakowany akcją sequel jest dokładnie tym, co potrzebne jest wszystkim. Jesteśmy zachwyceni możliwością kontynuacji współpracy z Liamem Neesonem" - zapewniają Hensleigh i producentka Lisa Wilson.