Liam Hemsworth: Brat

"Jest przystojny, charyzmatyczny i posiada iście magnetyczny urok osobisty" - mówiła o nim producentka jednego z filmów. Australijski gwiazdor Liam Hemsworth, młodszy brat dużo bardziej znanego Chrisa, obchodzi właśnie 30. urodziny. Z tej okazji przypominamy najważniejsze ekranowe kreacje aktora.

Liam Hemsworth na premierze filmu "Avengers: Koniec gry". Niewiele zabrakło, a mógłby być jedną z jego gwiazd

Liam Hemsworth rozpoczynał aktorską karierę od występów w telewizyjnych produkcjach. Największą popularność przyniosła mu rola w australijskiej telenoweli "Sąsiedzi". Na dużym ekranie zaistniał w przeboju science fiction w reżyserii Aleksa Proyasa "Zapowiedź" (2009).

Popularność u młodej publiczności zdobył występem w "Ostatniej piosence" (2010), gdzie stworzył ekranowy duet z gwiazdką Disneya - Miley Cyrus. Znajomość z planu filmowego przeniosła się na prywatny grunt a australijski przystojniak i amerykańska piosenkarka szybko stworzyli jeden z najgorętszych związków w Hollywood. Po trzech latach znajomości, w czerwcu 2012 roku, para ogłosiła zaręczyny, jednak zamiast do ślubu doszło do... rozstania.

To jednak nie koniec. W styczniu 2016 roku pojawiły się pogłoski, że Hemsworth i Cyrus znów zaczęli się spotykać, a w październiku piosenkarka potwierdziła w programie Ellen DeGeneres, że znów są zaręczeni. Ostatecznie para wzięła ślub w swoim domu w Nashville 23 grudnia 2018 roku, ale sielanka nie trwała długo. 10 sierpnia 2019 roku Cyrus ogłosiła, ze wraz z aktorem zdecydowali się na separację, a jedenaście dni później Hemsworth złożył wniosek o rozwód. Jako powód podał "różnice nie do pogodzenia".

Starszym bratem Liama Hemswortha jest znacznie bardziej utytułowany Chris, którego widzowie mogą kojarzyć z tytułowej roli w serii filmów o "Thorze" i kolejnych odsłon "Avengersów". Nie wszyscy wiedzą, że zanim Chris otrzymał rolę komiksowego superbohatera w filmie Kennetha Branagha, to Liam poleciał do Hollywood na zdjęcia próbne do produkcji Marvela. Przegrał jednak rywalizację ze starszym bratem.

W 2009 roku Hemsworth miał zagrać u boku Sylvestra Stallone'a w filmie "Niezniszczalni", jednak jego bohater został wykreślony ze scenariusza. Młody aktor pojawił się jednak w zrealizowanym w 2012 roku sequelu, wcielając się w postać Billy'ego the Kida - nowego w bandzie tytułowych najemników.

"Liam ma prezencję i charyzmę heroicznego bohatera, a przy tym wielką naturalność" - mówił producent filmu "Igrzyska śmierci" (2012), John Kilik. W ekranizacji powieści Suzanne Collins Hemsworth wcielił się w postać Gale'a, najlepszego wieloletniego przyjaciela Katniss (Jennifer Lawrence) z Dystryktu 12. Powtórzył tę rolę w zrealizowanym rok później sequelu "W pierścieniu ognia".

Jako Gale'a oglądaliśmy go też w kolejnych częściach kasowej serii: "Kosogłos. Część 1" (2014) i "Kosogłos. Część 2" (2015). Jak przyznała jego ekranowa partnerka, Jennifer Lawrence, aktor w trakcie prac nad jedną ze scen akcji złamał kostkę.

W międzyczasie Hemswortha oglądaliśmy u boku Dwayne'a Johnsona w sensacyjnym obrazie "Empire State: Ryzykowna gra" (2013) Dito Montiela, a także w thrillerze "Paranoja" (2013) Roberta Luketica.



W czerwcu tego samego roku roku reżyser Philip Noyce ("Salt") ujawnił, że przymierza się do realizacji thrillera o polowaniu na Edwarda Snowdena. W głównej roli widział właśnie Hamswortha. "Jest wschodzącą gwiazdą. Myślę, że stanie się jednym z największych aktorów Hollywood. Jego starszy brat, Chris, również mógłby zagrać Snowdena, ale Liam wygląda bardziej zwyczajnie. Myślę, że będzie idealny" - argumentował Noyce. Ostatecznie film o Snowdenie zrealizował jednak Oliver Stone, a w głównej roli pojawił się Joseph Gordon-Levitt.

W 2015 roku aktor pojawił się u boku Johna Malkovicha w "Miasteczku Cut Bank", gdzie wcielił się w marzącego o wyprowadzce z tytułowej mieściny chłopaka, który staje się świadkiem morderstwa i przypadkiem je nagrywa. Rok później pojawił się u boku Kate Winslet w australijskim komediodramacie "Projektantka".



W 2016 roku Hemsworth pojawił się w sequelu kultowej superprodukcji "Dzień Niepodległości: Odrodzenie" (2016) Rolanda Emmericha, ale okazała się ona klapą pod względem artystycznym i finansowym. Niespecjalnie udał się także western "Pojedynek" (2016), w którym aktor stanął w szranki ze znanym sobie z "Igrzysk śmierci" Woodym Harrelsonem.

W efekcie przez trzy kolejne lata nie oglądaliśmy Hemswortha na ekranie. Powrócił za sprawą komedii Netfliksa "Jak romantycznie!" (2019), a także thrillera akcji "Killerman" (2019). Niebawem ma pojawić się w spektakularnej produkcji fantasy "Arabian Nights", gdzie wcieli się w Ali Babę.