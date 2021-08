Letnia Akademia Filmowa od niedzieli. Kto przyjedzie do Zwierzyńca?

"Miasto, w którym na co dzień funkcjonuje tylko jedno kino, my zamieniamy w filmową stolicę Roztocza i Polski Wschodniej. Po trudnym ze względu na pandemię ubiegłym roku i tzw. hybrydowej odsłonie wydarzenia, z przyjemnością ponownie zapraszamy do spotkań na żywo. Będą dobre filmowe tytuły i uznani twórcy kina" - zapowiedziała Agnieszka Krawiec z biura promocji LAF.

Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu: "Czarna owca" filmem otwarcia

Letnia Akademia Filmowa potrwa od 8 do 15 sierpnia w Zwierzyńcu na Roztoczu. Widzowie będą mogli zobaczyć 150 filmów, w tym 40 produkcji przedpremierowych. LAF oficjalnie rozpocznie premiera filmu w reż. Aleksandra Pietrzaka "Czarna owca".



Film jest historią rodziny, w której tylko pozornie wszystko układa się jak należy. Natomiast na zakończenie przewidziano film "Zło nie istnieje". Ta czesko-irańsko-niemiecka produkcja otrzymała w zeszłym roku Złotego Niedźwiedzia za najlepszy film na Berlinale. Reżyser Mohammad Rasoulof pokazuje cztery historie, które są wariacjami na temat moralności i kary śmierci, wolności jednostki w despotycznym reżimie.

Tegoroczne cykle filmowe poświęcone będą m.in. najnowszym produkcjom ze Szwecji, Francji i Polski. Będzie można zobaczyć także europejskie i światowe filmy pokazywane w minionym sezonie w kinach studyjnych. Będą też horrory i thrillery oraz cykl filmowy dla najmłodszych. Wieczorami na dziedzińcu zabytkowego browaru odbędą się projekcje w ramach "Kina nocnego".



Letnia Akademia Filmowa: Jakie gwiazdy pojawią się w Zwierzyńcu?

Akademia to także spotkania z twórcami kina. Do miasteczka położonego nad Wieprzem przyjadą m.in. reżyserzy: Dorota Kędzierzawska, Magnus von Horn, Maciej Bochniak, Maciej Barczewski oraz aktorzy: Arkadiusz Jakubik, Roma Gąsiorowska, Rafał Zawierucha.

Podczas Akademii odbędzie się tradycyjnie Konkurs Prelegentów Filmowych. Dziesięć osób zakwalifikowanych do konkursu wygłosi swoje prelekcje przed wybranymi filmami festiwalowymi. Oceni ich jury złożone z krytyków i historyków filmu oraz zwierzyniecka publiczność. Przewidziano również koncerty m.in. Orkiestry Świętego Mikołaja oraz spotkanie z podróżnikami Arkadiuszem Winiatorskim i Olą Synowiec.



Letnia Akademia Filmowa odbywa się w Zwierzyńcu na Roztoczu od 1999 r. "To także spotkania przyjaciół i znajomych, którzy odliczają czas od sierpnia do sierpnia, żeby znowu spotkać się w Zwierzyńcu i doświadczyć tego, jak kino łączy ludzi, a przy okazji skorzystać z uroków Roztoczańskiego Parku Narodowego, który od czerwca 2019 roku jest na liście rezerwatów biosfery UNESCO" - zaznaczyła Krawiec.