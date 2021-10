Letitia Wright odpiera zarzuty, że szerzy teorie antyszczepionkowe

Na instagramowym koncie Letitii Wright pojawił się jej komentarz do artykułu opublikowanego w "The Hollywood Reporter". Autor tego tekstu, powołując się na anonimowe źródło, twierdzi, że w trakcie zdjęć w Atlancie, Wright dzieliła się z osobami na planie swoimi teoriami dotyczącymi szczepień.



Letita Wright cytuje Pismo Święte

"Zasmuca mnie fakt, że muszę skomentować doniesienia 'The Hollywood Reporter' odnośnie mojego zachowania na planie 'Czarnej Pantery 2'. Szczerze stwierdzam, że jest to kompletna nieprawda. Każdy, kto mnie zna, bądź ze mną pracował, wie, że pracuję niewiarygodnie ciężko, skupiając się wyłącznie na tym, by moja praca była inspirująca i miała wpływ na innych. To nigdy się nie zmieni. Niezmiennie też oddaję się w ręce Boga i skupiam na moim uzdrowieniu. Dziękuję wszystkim za modlitwę" - napisała aktorka.



Do swojego instagramowego wpisu Wright dołączyła cytat z Pisma Świętego, a konkretnie fragment księgi Izajasza: "Żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra, a każdemu językowi, który w sądzie przeciwko tobie wystąpi, zadasz kłam".

Reklama

Instagram Post

Nie są to pierwsze kontrowersje związane z Letitią Wright i jej podejściem do szczepionek. W grudniu ubiegłego roku na Twitterze aktorka udostępniła filmik, w którym zaprezentowane zostały treści antyszczepionkowe. Aktorka później tłumaczyła się w sposób następujący: "Moją intencją nie było zranienie kogokolwiek. Moją jedyną intencją wraz z opublikowaniem tego wideo było wyrażenie moich obaw o to, co zawierają szczepionki i co wraz z nimi wstrzykiwane jest w nasze ciała. Nic więcej".



Czytaj więcej! Gwiazda "Czarnej Pantery" kwestionuje skuteczność szczepień na koronawirusa!