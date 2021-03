Leszek Dawid: Biografie na krawędzi życia i śmierci

6 marca 50. urodziny obchodzi Leszek Dawid, reżyser opowiadającego o legendarnej grupie Paktofonika filmu "Jesteś bogiem". Artysta, który ma w dorobku także realizację seriali "Pakt" (HBO), "Nielegalni" (Canal+) i "W głębi lasu" (Netflix), czeka na premiery dwóch biograficznych obrazów - jeden opowie historię pianisty Krzysztofa Komedy, drugi przybliży postać alpinisty Macieja Berbeki. Wszystkie jego produkcje starają się być "uniwersalną refleksją na temat kondycji dzisiejszego świata".

Reklama

Leszek Dawid na planie czekającego na premierę filmu "Broad Peak" /Marcin Szkodziński / Agencja FORUM

Fabularnym debiutem Leszka Dawida, który zaczynał karierę filmowca od realizacji dokumentów, był nakręcony w2011 roku "Ki" - opowieść o zachłannej na życie i bezkompromisowej dziewczynie, która nie poddaje się ograniczeniom i głośno mówi, czego oczekuje od świata. Za tytułową rolę Roma Gąsiorowska wybrana została najlepszą aktorką Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.



Reklama

Krytycy chwalili Dawida za stworzenie "jednej z najbardziej charakterystycznych bohaterek we współczesnym polskim kinie". "Ki" opisywana była jako pełna ironii, wnikliwa obserwacja życia współczesnej dziewczyny, opowiedziana z lekkością i poczuciem humoru.

"Przystępując do realizacji filmu, nie mieliśmy tezy, którą chcieliśmy udowodnić. Była postać niebanalnej, bezkompromisowej, ale i ambiwalentnej bohaterki. 'Terrorystki' walczącej o swoje miejsce i uwagę innych. Ki. Intrygująca i odpychająca zarazem. Podążanie jej śladem to weryfikacja relacji międzyludzkich we współczesnym świecie i inne spojrzenie na rolę matki, ciągle postrzeganą przez nas zbyt stereotypowo. To złożona z fragmentów opowieść o jednostce, będąca zarazem podstawą do uniwersalnej refleksji o kondycji dzisiejszego świata" - tłumaczył Dawid, który otrzymał nagrodę za najlepszą reżyserię na Koszalińskim Festiwal Debiutów Filmowych "Młodzi i Film".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ki" [trailer]

Kolejnym filmem Leszka Dawida była biograficzna opowieść o legendarnej grupie Paktofonika. "Jesteś bogiem". W obsadzie znaleźli się najzdolniejsi aktorzy nowego pokolenia, nagrodzeni w Gdyni - Marcin Kowalczyk jako Magik (nagroda za profesjonalny debiut aktorski), Dawid Ogrodnik w roli Rahima (nagroda za drugoplanową rolę męską) i Tomasz Schuchardt ( nagroda za drugoplanową rolę męską) jako Fokus.

Leszek Dawid podkreślił, że ekipa starała się bardzo dbać o wiarygodność przedstawianej historii. "Jeśli opowiadamy historię opartą na prawdziwych zdarzeniach, chcemy, by aktorzy otoczyli się tymi samymi, prawdziwymi rzeczami" - mówił autor filmu. Jak opowiadał, na filmowym planie wykorzystano jako scenografię m.in. prawdziwe meble oraz drzwi z pokoju Magika w jego mieszkaniu. Pokój ten nie zmienił się od czasu śmierci muzyka, "rodzice Magika zostawili ten pokój w takim samym stanie" - opowiadał Dawid.

Recenzent Interii chwalił "reżyserską prostotę" filmu.



- Największym atutem "Jesteś bogiem" jest prostota reżyserii Leszka Dawida (...), który nie kombinował, tylko "podążył za historią". Ta zaś opowiada się sama i jest zrozumiała zarówno dla fanów Paktofoniki, jak i laików, którzy po raz pierwszy spotkają się z twórczością grupy. Mamy więc wszystkie elementy muzycznej biografii: pierwsze spotkanie członków zespołu, szybkie zdobycie rozgłosu, potem - geneza narastających konfliktów i związanych z nimi kłopotów, wreszcie - tragiczny finał. Biograficzno-muzyczna sztanca - pisał Tomasz Bielenia po premierze filmu.

I dodawał, że mimo że Leszkowi Dawidowi nie udało się nakręcić wielkiego filmu, "powstał kawałek rzetelnego kina, będący nie tylko historią muzycznej grupy, lecz również wiarygodnym wycinkiem ówczesnej rzeczywistości, z rodzącą się kulturą walkmanów, śląskich blokowisk i amatorskim rynkiem muzycznym, w którym przyszło egzystować Paktofonice".