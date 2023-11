Leonardo DiCaprio zawdzięcza karierę Sharon Stone? "To było niewiarygodne"

Oprac.: Tomasz Bielenia Wiadomości

W jednym z najnowszych wywiadów Leonardo DiCaprio wrócił pamięcią do początków swojej kariery, gdy po otrzymaniu nominacji do Oscara za rolę w filmie „Co gryzie Gilberta Grape’a” wystąpił w westernie „Szybcy i martwi”. Jak się okazuje, rolę w tym filmie zawdzięcza Sharon Stone. Producenci nie chcieli go zatrudniać, ale gwiazda „Nagiego instynktu” była tak zdeterminowana, by Leo zagrał u jej boku, że opłaciła z własnej kieszeni jego honorarium.

Sharon Stone opłaciła gażę Leonarda DiCaprio za rolę w "Szybkich i martwych" /Jerod Harris, Rodin Eckenroth/Variety /Getty Images