Leonardo DiCaprio wyprodukuje dla Netfliksa film o gorylach

Powstanie fabularna wersja jednego z najbardziej docenianych filmów dokumentalnych ostatnich lat, nominowanego do Oscara filmu „Virunga”. Dla Netfliksa wyprodukuje ją Leonardo DiCaprio. Scenariusz powstającego filmu napisze Barry Jenkins, laureat Oscara za scenariusz do filmu „Moonlight”.

Leonardo diCaprio /Angela Weiss / AFP

"Virunga" z 2014 roku opowiadała o walce o uratowanie populacji żyjących w Kongo goryli górskich. Twórca dokumentu, Orlando von Einsiedel, pełnił będzie funkcję producenta wykonawczego powstającej fabularnej wersji jego filmu.



Dalsze szczegóły projektu nie są znane. Nie wiadomo, kiedy będzie można go zobaczyć na Netfliksie. Wybór takiego projektu przez DiCaprio nie zaskakuje. Aktor od lat aktywnie walczy o ochronę środowiska i jest określany mianem największego ekologa wśród aktorów.



Fabularna wersja "Virungi" to jeden z wielu projektów, z jakimi związany jest Leonardo DiCaprio, którego ostatnio można było zobaczyć w filmie Quentina Tarantino "Pewnego razu... w Hollywood". W najbliższych planach aktora jest m.in. nowy film Martina Scorsese "Killers of the Flowers Moon". Ma też zagrać główną rolę w filmie biograficznym o prezydencie Theodorze Roosevelcie.



Na brak pracy nie może narzekać też Barry Jenkins. Wśród jego nowych projektów jest produkowany przez Amazon serial "The Underground Railroad". To ekranizacja nagrodzonej Pulitzerem powieści "Kolej podziemna. Czarna krew Ameryki" autorstwa Colsona Whiteheada. Jenkins wyreżyseruje też film biograficzny o jednym z najbardziej wpływowych choreografów XX wieku, Alvinie Aileyu.