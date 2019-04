Leonardo DiCaprio w filmie Guillermo del Toro "Zaułek koszmarów"

Leonardo DiCaprio zagra w nowym filmie Guillermo del Toro, autorze oscarowego "Kształtu wody".

Leonardo DiCaprio w tym roku rozpocznie pracę na planie, fot. Jeff J Mitchell /Getty Images

Film będzie ekranizacją powieści Williama Lindsaya Greshama "Zaułek koszmarów", która została wydana w Polsce w 2013 roku.



Autorem scenariusza jest Guillermo del Toro oraz Kim Morgan.



O czym jest "Zaułek koszmarów"?

Lata trzydzieste XX wieku to pozornie inne czasy, gdzie popularne były jarmarki osobliwości i wróżenie z kart tarota. Jednak namiętności i żądze kierujące człowiekiem były takie same jak dziś. Jako naganiacz widzów do jarmarcznych bud pełnych dziwaków, Stan Charlisle wystarczająco się napatrzył, by chcieć w życiu czegoś więcej.

Mężczyzna ma na tyle sprytu i ambicji, żeby oczyma wyobraźni widzieć już siebie u boku pięknej Molly w roli medium w jego własnym spektaklu - popisowym numerze wyłącznie dla bogatych klientów. Musi tylko wcześniej pozbawić życia jednego pijaczka i zbałamucić wdowę po nim, by nauczyła go najlepszych numerów. Ale takie zagrywki bez skrupułów Stan ma przecież we krwi - odkąd kłamał dla matki, by kryć przed ojcem jej schadzki z kochankiem.

Prace na planie mają rozpocząć się jesienią tego roku.



Powieść Greshama była już zekranizowana w 1947 roku. To będzie druga próba przeniesienia tej historii na kinowy ekran.

Najnowszy film Leonardo DiCaprio to produkcja Quentina Tarantino "Pewnego razu... w Hollywood". Obraz wejdzie do polskich kin 9 sierpnia 2019 roku.

