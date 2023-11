Leonardo DiCaprio należy do grona najbardziej cenionych i najlepiej opłacanych współczesnych aktorów amerykańskiego kina. Gwiazdor na przestrzeni lat stworzył szereg zapadających w pamięć kreacji, które dały mu sławę i uwielbienie widownii. Obecnie laureata Oscara i trzech Złotych Globów możemy oglądać w najnowszym dziele Martina Scorsese - poruszającym dramacie "Czas krwawego księżyca", który opowiada o serii zabójstw dokonanych w latach 20. na członkach plemienia Osagów.



Leonardo DiCaprio: Tylko jeden film

Goszcząc w programie "Good Morning America", DiCaprio pokusił się o refleksję nad nieubłaganym upływem czasu. 11 listopada hollywoodzki aktor skończył 49 lat. Zapytany przez Chrisa Connelly'ego: "Jak to, u diabła, się stało?", gwiazdor przyznał ze śmiechem: "Nie mam pojęcia. Rozmawialiśmy chwilę wcześniej o naszym pierwszym wywiadzie, który odbył się jakieś 30 lat temu. To szalone". DiCaprio zdradził przy okazji, jakie ma postanowienie na najbliższy rok. "Chciałbym zrobić jeszcze jeden film. Tylko jeden film" - wyjawił w zapowiedzi wywiadu, który zostanie dziś wyemitowany przez stację ABC.

Na premierę czekają tymczasem aż trzy produkcje z udziałem DiCaprio. Mowa m.in. o opartym na faktach dramacie Scotta Rosenberga "Jim Jones", w którym aktor sportretuje tytułowego kaznodzieję i lidera apokaliptycznej sekty Świątynia Ludu. Jones był odpowiedzialny za wymuszenie na członkach organizacji popełnienia zbiorowego samobójstwa, wskutek czego śmierć poniosło ponad 900 osób.

Kolejnym nadchodzącym projektem DiCaprio jest "The Wager" w reżyserii Martina Scorsese, czyli ekranizacja bestsellerowej powieści historycznej Davida Granna "The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder", która będzie siódmym już wspólnym filmowym przedsięwzięciem obu panów. Duet Scorsese-DiCaprio ma również w planach nakręcenie dramatu historycznego "Roosevelt".

Leonardo DiCaprio: Początki wspaniałej kariery

Leonardo DiCaprio urodził się 11 listopada 1974 roku w Los Angeles. Karierę aktorską rozpoczął w wieku 14 lat. Po kilku epizodach w telewizji, reklamach i filmach został zaangażowany do przebojowego sitcomu "Dzieciaki, kłopoty i my".

Głośno zrobiło się o nim za sprawą roli Tobiasa Wolffa w filmowej adaptacji autobiograficznej książki "Chłopięcy świat", w której wystąpił u boku Roberta De Niro i Ellen Barkin.

Prawdziwym przełomem była jednak kreacja upośledzonego umysłowo brata głównego bohatera w dramacie "Co gryzie Gilberta Grape'a". DiCaprio otrzymał za nią swoje pierwsze nominacje do Oscara i Złotego Globu. W dodatku zdobył także nagrodę National Board of Review dla najlepszego aktora drugoplanowego i nagrodę Los Angeles Film Critic's Association dla najlepszego aktora młodego pokolenia. Od tej pory drzwi do wielkiej kariery stanęły przed nim otworem.