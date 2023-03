Lena Góra jest córką malarza Sławomira Góry i wokalistki kultowego trójmiejskiego zespołu Pancerne Rowery - Eli "Malwiny" Góry. Aktorską karierę rozpoczynała od występów w Teatrze Wybrzeżak i Teatrze Wybrzeże, pojawiając się w takich produkcjach, jak: "Elektra", "Proces" czy "Romeo i Julia".

Lena Góra: Polka w Hollywood

W wieku 16 lat zdecydowała się na przeprowadzkę do Londynu. "Poleciałam sama do Londynu, nie znając kompletnie nikogo. Wiedziałam tylko, że chcę tam grać w teatrze, i to było wszystko" - aktorka mówiła Przemysławowi Guldzie ("Gazeta Wyborcza"). Została członkinią The-O Adams’ Company, ale w stolicy Anglii wytrzymała tylko cztery lata. W 2010 roku przeniosła się do Stanów Zjednoczonych.

Powodem przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych było zaproszenie na studia w American Academy of Dramatic Arts w Nowym Jorku. W trakcie dwuletniego pobytu w Wielkim Jabłku aktorka stałą się członkinią prestiżowej Actors' Studio, zaczęła także występować w teatralnych produkcjach. W 2012 roku zdecydowała się na przeprowadzkę do Los Angeles.

Przed kamerą zadebiutowała w serialu "Dalston Superstars", w kolejnych latach oglądaliśmy ją w pełnometrażowych filmach: będącym kobiecą wersją "Podziemnego kręgu" - "Female Fight Club" czy thrillerze "Cops and Robbers", gdzie współdzieliła ekran z Tomem Berengerem.

W 2016 roku znalazła się w gronie Dziesięciu Silnych Kobiet przedstawionych przez przedstawionych Alistaira Guya na wystawie w Smythson w Londynie (obok m.in. Daphne Guiness, Melanie Griffith i Tippi Hedren). Rok później Góra zadebiutowała jako reżyserka krótkometrażowego filmu "Hospital Green", którego premiera odbyła się podczas festiwalu filmowego w Cannes.

"Poszłam do reżysera i scenarzysty Shane'a Blacka, tego od 'Zabójczej broni' i 'Iron Mana', i bezczelnie poprosiłam, żeby ze mną nakręcił jakąś scenę na szybko. Spojrzał na mnie, jakbym była nienormalna i powiedział: 'Nie ma mowy. Ale jeśli masz dobry pomysł i ekipę, tu masz klucze do mojego domu, jedź tam i kręć'. Miałam 24 godziny, żeby coś wymyślić" - tak Góra opisała w rozmowie z Przemysławem Guldą powstanie "Hospital Green".

Polska widownia poznała Lenę Górę dzięki roli Anny Ziembińskiej w serialu Canalu+ "Król" . "To postać, która wchodzi do pokoju i trudno jej nie zauważyć" - tak aktorka opisuje ekranowy magnetyzm swojej bohaterki. "Kiedy czytałam powieść [Szczepana Twardocha], nie miała ona dla mnie twarzy, ale miała błysk" - dodaje Góra. "Filmowe dziewictwo traci się tylko raz i ja je właśnie straciłam na planie tego serialu" - podsumowała Góra, dla której była to pierwsza duża rola w polskiej produkcji.

Górę oglądaliśmy też w filmie Bernarda Rose'a "Traveling Light", w którym partneruje na ekranie Stephenowi Dorffowi i Danny'emu Hustonowi, zagra także tytułową rolę w filmie Jeffa Preissa "Lilith". Aktorka pojawiła się też w jednej z nowel pierwszego polskiego filmu Netfliksa "Erotica 2022" . Góra jest także autorką scenariusza filmu "Stale niestała", który opowie historię matki aktorki. Reżyserką projektu, który jest obecnie na etapie preprodukcyjnym, została Olga Chajdas ("Nina").

Górę mogliśmy oglądać także w produkcji Netfliksa "Noc w przedszkolu" , pojawiła się też na ekranie w "Zołzie" , będącej fabularną opowieścią opartą na życiu Ilony Łepkowskiej.

Lena Góra u boku Johna Hawkesa w filmie "Roving Woman"

W 2022 roku premierę miał film "Roving Woman" Michała Chmielewskiego inspirowany historią tajemniczego zniknięcia artystki Connie Converse w latach 70. Lena Góra nie tylko zagrała główną rolę, jest także współautorką scenariusza .Obok niej w obsadzie filmu znaleźli się John Hawkes ("Do szpiku kości") i Chris Hanley ("American Psycho"), a producentem wykonawczym jest legenda kina drogi, reżyser Wim Wenders ("Niebo nad Berlinem").

"'Roving Woman' powstawał w duchu prawdziwego kina niezależnego. Wraz z ekipą rzeczywiście ruszyliśmy w drogę z naszą bohaterką. Poza scenami zapisanymi w scenariuszu byliśmy również otwarci na to co przyniesie nam los. Niespodziewane zastane sytuacje, dziwni czasem niebezpieczni ludzie pustyni, których spotkaliśmy również znaleźli swoje miejsce w filmie. Ta metoda pracy pomogła osiągnąć nam odpowiedni poziom wiarygodności zdarzeń i bohaterów, co mam nadzieje sprawi, że widzowie zatracą poczucie granicy między fikcją a rzeczywistością" - mówi reżyser Michał Chmielewski.



"Ja i Michał uznaliśmy, że w historii Connie Converse najbardziej fascynujący jest ten niezarejestrowany nigdzie czas, który spędziła w drodze. Czas, który nie jest częścią jej historii, bo ta kończy się w dniu jej zniknięcia. Nasz film zaczyna się w momencie zniknięcia Sary, bo tak nazywa się postać, którą gram. Podążamy za nią, jej lękami, samotnością, ale i dowcipem, wolnością czy mistycyzmem tego, co ją spotyka w drodze" - podkreśla Lena Góra.

Lenę Górę zobaczyć będziemy mogli także w filmie "Święty" , w którym wcieliła się w żonę głównego bohatera (Mateusz Kościukiewicz) - milicjanta, który próbuję rozwikłać tajemnicę kradzieży figury Świętego Wojciecha z drzwi Katedry Gnieźnieńskiej.