Lena Dunham od ponad trzech lat pracowała nad filmem "Polly Pocket", który jest powiązany z firmą Mattel. Miał być to jeden z kilku projektów, które powstawały pod szyldem tej marki, jednak teraz twórczyni scenariusza zdradza, dlaczego zrezygnowała z pracy przy tej produkcji.

"Polly Pocket": Zbyt duża presja?

Po ogromnym sukcesie "Barbie" szef firmy Mattel zdradził w rozmowie z "Variety", że jest bardzo pozytywnie nastawiony do scenariusza stworzonego przez Dunham oraz chemii widocznej pomiędzy scenarzystką a Lily Collins, która miała pojawić się w tym filmie.

Reklama

W niedawnym wywiadzie dla "New Yorkera" Lena Dunham zdradził, że stworzenie kolejnego filmu pod szyldem marki Mattel, po tym, czego dokonała Greta Gerwig, jest prawdziwym wyzwaniem. Jak sama stwierdziła, nie było to zadanie odpowiednie dla niej.

"Myślę, że Grecie [Gerwig] udało się dokonać tego niesamowitego wyczynu [z "Barbie"], który polegał na stworzeniu tej rzeczy, która była doskonała dla tak wielu różnych ludzi i była doskonałą i boską Gretą. I ja po prostu... czułam, że jeśli nie mogę tego zrobić w ten sposób, nie zrobię tego. Chyba nie mam tego w sobie" - stwierdziła w trakcie rozmowy.

Jeśli nie Mattel, to co?

Skoro Lena Dunham zrezygnowała z pracy przy "Polly Pocket", to jakie ma plany na przyszłość? Okazuje się, że twórczyni "Dziewczyn" pracuje nad nowym serialem z gatunku komedii romantycznej dla Netfliksa, zatytułowanym "Too much", a także odcinkową produkcją o grupie studentów werbowanych do współpracy z CIA.

Co ciekawe, produkcja "Too much" jest częściowo oparta na biografii scenarzystko, mimo to nie zdecydowała się na występ w głównej roli. Wszystko z powodu negatywnych komentarzy, które otrzymywała, gdy występowała w serialu "Dziewczyny". Dla niej byłą to trudna decyzja, ale warta ochrony siebie.

"Wygrywanie polega tak naprawdę na chronieniu siebie i robieniu tego, co konieczne, aby dalej pracować" - podsumowała.

Serial "Too much" ma zadebiutować na Netfliksie w 2025 roku.