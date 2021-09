Lena Dunham w czerwcu ujawniła, że znalazła nową miłość. Aktorka i scenarzystka, która na początku 2018 roku rozstała się z producentem i tekściarzem Jackiem Antonoffem, zdradziła wówczas, że spotyka się z muzykiem Luisem Felberem. "Kiedy jestem chora, mój chłopak przyrządza pyszny makaron, ogląda ze mną seriale i wyprowadza psa. Jak pamiętacie, wcześniej dużo tweetowałam o tym, jacy beznadziejni są faceci. Chcę tylko powiedzieć, że nie warto się poddawać zanim zdarzy się cud" - wyznała w zmieszczonym na Twitterze poście gwiazda.

Lena Dunham wyszła za mąż

Kilka dni później para po raz pierwszy pokazała się razem publicznie, pozując na czerwonym dywanie podczas festiwalu filmowego w Sundance. W miniony weekend Dnham i Felber powiedzieli sobie sakramentalne "tak".

W wywiadzie udzielonym "The New York Times" mąż aktorki opowiedział o początkach ich znajomości. Okazuje się, że para poznała się na randce w ciemno zaaranżowanej przez wspólnego znajomego.

"Gdy się spotkaliśmy, rozmawialiśmy bez przerwy przez jakieś osiem godzin. W zeszłym roku byłem na kilku randkach. Zauważyłem, że jest jakaś niepisana zasada, by na pierwszych kilku spotkaniach być zachowawczym i nie zdradzać zainteresowania ani tego, kim się jest naprawdę. Miałem tego dość, więc w relacji z Leną od samego początku byłem w pełni sobą. Spodobało jej się to, bo jest taka sama" - wyjawił artysta.

Lena Dunham: Historia ciała 1 / 8 Lenie Dunham zyskała popularność dzięki stworzonemu przez nią serialu "Dziewczyny", opowiadającym o życiowych perypetiach dwudziestokilkuletnich mieszkanek Nowego Jorku. Nazywana "głosem pokolenia" millenialsów telewizyjna seria podejmująca tematykę seksualności, wkraczania w dorosłość i stawania przed pierwszymi poważnymi wyborami doczekała się mnóstwa nagród, m.in. Złotego Globu za najlepszy serial komediowy. Lena zyskała zaś status niepokornej, przełamującej stereotypy artystki. W kolejnych latach, zamiast o artystycznych dokonaniach Dunham, słyszeliśmy jednak głównie o jej zdrowotnych problemach. Źródło: HBO udostępnij

Mimo że para mieszka ze sobą dopiero od około czterech miesięcy, oboje niemal od samego początku byli pewni łączącego ich uczucia. Zapytany o to, czy przypomina sobie moment, w którym zrozumiał, że chce sformalizować ich związek, Felber przyznał, że ta myśl kiełkowała w jego głowie od dłuższego czasu.



"Takich momentów było bardzo wiele. Moje życie nie jest filmem Disneya, w którym bohater w jednej chwili zdaje sobie sprawę z tego, z kim chce spędzić resztę życia. Ale kiedy spotykasz właściwą osobę, czujesz, że chcesz być tylko z nią. Być może zabrzmi to tandetnie, ale naprawdę uważam, że kiedy znajdziesz bratnią duszę, od razu wiesz, że to jest to. Kocham moją żonę, która jest zarazem moją najlepszą przyjaciółką" - wyznał Felber.