"Legiony": Największe historyczne widowisko roku

Sceny batalistyczne jakich w polskim kinie jeszcze nie było! Dystrybutor zaprezentował nowe zdjęcia z superprodukcji "Legiony". Epickie widowisko o młodości, miłości i wolności w kinach od 20 września.

Kadr z filmu "Legiony" /Jacek Piotrowski /materiały dystrybutora

Nieco ponad 104 lata temu, 13 czerwca 1915 roku, II Brygada Legionów Polskich przeprowadziła natarcie, które miało wyprzeć Rosjan ze wsi Rokitna. Atak drugiego szwadronu ułanów przeszedł do historii i stał się synonimem polskiej odwagi i bohaterstwa. Brawurowa szarża 64 żołnierzy na kilka linii okopów przeraziła Rosjan. Taktyczny rozkaz austriackiego dowódcy, w praktyce, oznaczał jednak pewną śmierć wielu legionistów, o czym wiedział dowódca polskiej brygady, rotmistrz Zbigniew Dunin Wąsowicz.

Reklama

By zminimalizować straty, zdecydował się na atak tylko jednym szwadronem i osobiście poprowadził kawalerzystów do bitwy. W ciągu kilkunastu minut ułani przedarli się przez trzy linie wroga i wjechali na wzgórze za nimi, wznosząc szable w geście zwycięstwa. Wbrew późniejszej legendzie, straty Polaków nie były ogromne: zginęło siedemnastu ułanów, w tym rotmistrz Dunin-Wąsowicz i porucznik Topór-Kisielnicki, wielu odniosło poważne obrażenia. Brawurowa starsza spowodowała, że Rosjanie porzucili swe pozycje i wycofali się.

"Legiony": Nowe zdjecia 1 5 Kadr z filmu "Legiony" Autor zdjęcia: Jacek Piotrowski Źródło: materiały dystrybutora 5

W 1917 roku uczestnicy szarży i rodziny poległych otrzymali "Krzyż Rokitniański". Dopiero w wolnej Polsce szczątki ułanów poległych w szarży pod Rokitną ekshumowano i przeniesiono na wydzieloną kwaterę Cmentarza Rakowickiego w Krakowie, gdzie marszałek Józef Piłsudski udekorował trumny poległych krzyżami Virtuti Militari. W II Rzeczypospolitej bitwa pod Rokitną stała się symbolem bezgranicznego poświęcenia i bohaterstwa legionistów.

Wierne odwzorowanie bitwy będzie można podziwiać na wielkim ekranie w filmie "Legiony" w reżyserii Dariusza Gajewskiego.



Filmowa superprodukcja to porywającą opowieść o legionowym pokoleniu lat 1914-1916, które wywalczyło Polsce Niepodległość. "Legiony" to kino przygodowe w najlepszym wydaniu, zrealizowane przy użyciu najnowocześniejszych technik filmowych. Opowieść o młodych ludziach, którzy nie wahali się, by rzucić się w wir walki o odzyskanie państwowości, ale także o tych, którzy dopiero zrozumieli, że tylko w wolnej Polsce zrealizują swoje marzenia.

"Legiony": Pierwsze zdjęcia 1 18 Bartosz Gelner w scenie z filmu "Legiony" Autor zdjęcia: Jacek Piotrowski Źródło: materiały dystrybutora 18

"Legiony" to uniwersalna historia o wchodzeniu w dorosłość w trudnych czasach, dojrzewaniu do wspólnoty. Wielka historia jest tłem dla rozgrywającej się na pierwszym planie love story, w którą uwikłani są: Józek (Sebastian Fabijański), dezerter z carskiego wojska, agentka wywiadu I Brygady - Ola (Wiktoria Wolańska) z Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego oraz Tadek (Bartosz Gelner), jej narzeczony, członek Drużyn Strzeleckich i ułan.

Obok bohaterów fikcyjnych, których historie wzorowano jednak na życiorysach prawdziwych legionistów, w filmie pojawi się wiele postaci historycznych. Wśród nich: brygadier Józef Piłsudski (Jan Frycz), porucznik Stanisław Kaszubski ps. "Król" (Mirosław Baka), rotmistrz Zbigniew Dunin-Wąsowicz (Borys Szyc), porucznik Jerzy Topór-Kisielnicki (Antoni Pawlicki) i wielu innych.

Producentami filmu są Maciej Pawlicki i Adam Borowski. Autorami scenariusza Tomasz Łysiak, Dariusz Gajewski, Michał Godzin i Maciej Pawlicki. Reżyseruje Dariusz Gajewski - zdobywca Złotych Lwów na FPFF w Gdyni za film "Warszawa", zwycięzca scenariuszowego konkursu na film o Powstaniu Warszawskim. Głównym autorem zdjęć jest Jarosław Szoda ("Misja Afganistan", "Handlarz cudów", Strażacy"), a sekwencji szarży pod Rokitną - Arkadiusz Tomiak ("Człowiek z magicznym pudełkiem", "Zaćma", "Karbala", "Obława").



Realia epoki z pietyzmem odtwarzają: Magdalena Luterek-Rutkiewicz (kostiumy; "Wołyń", "Karbala", "Obława) oraz Małgorzata Gwiazdecka i Joanna Pamuła ("Czas honoru", "Misja Afganistan"), Anna Dąbrowska (charakteryzacja; "Córki Dancingu", "Wołyń", "Mój Nikifor"), Paweł Jarzębski (scenografia; "Kamerdyner", "Wataha", "Czas honoru"). Polskim dystrybutorem filmu jest Kino Świat. Zdjęcia rozpoczęte w sierpniu 2017 roku, zakończyły się w kwietniu 2019 (łącznie ok. 60 dni zdjęciowych). Budżet filmu wyniósł 26 milionów złotych. Zdjęcia realizowane były m.in. w Bieszczadach, Cieszynie, Tokarni, Stradowie, okolicach Krakowa, Mrągowa, Węgrowa oraz Otwocka.