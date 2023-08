"Legion samobójców": David Ayer przyznaje, że film złamał mu serce

Bohaterami produkcji jest grupa złoczyńców, która zostaje wysłana na samobójczą misję. Jeśli uda im się wykonać zadanie i przeżyć, ich wyrok zostanie skrócony. Jeśli zginą, nikt po nich nie zapłacze. Wśród zgrai niegodziwców znaleźli się zabójca Deadshot (Will Smith), który nigdy nie chybia, oraz Harley Quinn (Margot Robbie), wspólniczka i kochanka Jokera (Jared Leto).

Reklama

Ayer opowiedział o filmie w podcaście "Real Ones with Jon Bernthal". Przyznał, że produkcja, a potem jej premiera i recepcja złamały go. Nie gryzł się w język. "Mówię ludziom, że Hollywood, to jak oglądanie ukochanej osoby, która jest gwałcona przez kogoś, kogo nienawidzisz" - oznajmił dosadnie. "Dla mnie czymś takim był 'Legion samobójców'".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Legion samobójców" [trailer] materiały dystrybutora

"Skończyłem 'Furię', co nie? Miałem wszystkie karty w ręce, mogłem nakręcić cokolwiek [...]. Wybrałem ['Legion samobójców']. Podobne podejście. Żeby było autentycznie, żeby było szczerze, róbmy dużo prób, otwórzmy przed sobą swoje dusze. Stwórzmy razem coś niesamowitego" - wspominał początki prac nad projektem. "Wtedy do kin wszedł 'Deadpool'... A [włodarze wytwórni Warner Bros.] nie zrobili pokazów testowych 'Batman V. Superman' i spodziewali się innych rezultatów, a wszyscy krytycy roznieśli ten film. Więc nagle: 'Okej, zmieńmy mroczny, pełen uczuć film Davida Ayera w pie...... komedię'" - skończył swoją opowieść rozgoryczony reżyser.

Ayer wielokrotnie dawał znać w mediach społecznościowych, że nie jest zadowolony z produktu, który ostatecznie trafił do kin. W jednym z postów na platformie X (kiedyś Twitter) napisał wprost, że jego film został "rozerwany na kawałki".