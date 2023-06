Nowojorska społeczność ma powody, by być wdzięczna Robertowi De Niro . Przede wszystkim dlatego, że w 2003 r. powołał on do życia Tribeca Film Festival, by ożywić gospodarczo i kulturalnie Dolny Manhattan po atakach na World Trade Center. Z okazji otwarcia kolejnej edycji imprezy, która w tym roku potrwa do 18 czerwca, jej organizatorzy ujawnili, że nie będzie to w tym roku jedyne nowojorskie wydarzenie związane z Robertem De Niro.

Otóż dla fanów tego aktora szykuje się nie lada gratka. Od 29 września do 1 października w Spring Studios, kompleksie, który jest areną Tribeca Film Festival, odbędzie się "De Niro Con". Na tym festiwalu fani będą mogli spotkać się z De Niro, odbywać się będą pokazy jego kultowych filmów, obejrzeć będzie można wystawy poświęcone jubilatowi i posłuchać dyskusji, jak również zobaczyć gwiazdy zaprzyjaźnione z De Niro.

"Trudno jest wymyślić, co podarować Bobowi na 80. urodziny. Ma już złoty zegarek, więc postanowiliśmy uczcić go i jego nieprzemijające dziedzictwo podczas wypełnionego zabawą wydarzenia dla fanów" - powiedziała podczas otwarcia Tribeca Film Festival współtwórczyni festiwalu, Jane Rosenthal, cytowana przez serwis Page Six.

Na gali pojawił się również burmistrz Nowego Jorku, Eric Adams. Nie towarzysko, ale po to, by przekazać De Niro ważne wyróżnienie - klucz do miasta. "Od 'Ulic nędzy' i 'Taksówkarza' , po 'Wściekłego byka' i 'Chłopców z ferajny' , twórczość Roberta De Niro pozostaje kultową częścią Nowego Jorku, tak samo jak on sam" - powiedział Eric Adams.

Robert De Niro: Urodzony w Nowym Jorku

"Robert pracował jako aktor, reżyser lub producent przy ponad 140 filmach, otrzymał dwa Oscary i stworzył dzieła sztuki, która przetrwają próbę czasu. Pomimo swojego sukcesu, Robert nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Ten nowojorczyk od urodzenia jest współzałożycielem Tribeca Festival i pomagał ożywić nasze miasto po 11 września. Dzięki niemu Nowy Jork przez kolejne lata dalej będzie miejscem, gdzie kręci się i produkuje filmy i programy telewizyjne. Za jego trwający dziesiątki lat wkład w branżę filmową i działania filantropijne na rzecz Nowego Jorku, mam zaszczyt wręczyć Robertowi De Niro klucz do miasta Nowy Jork" - stwierdził burmistrz.

Odbierając nagrodę De Niro przyznał, że "prawdziwym kluczem do miasta są jego mieszkańcy". "Jestem zaszczycony, mogąc przyjąć to wyróżnienie, w imieniu moich ośmiu i pół miliona sąsiadów" - powiedział gwiazdor.