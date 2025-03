Legenda kina i gwiazda "1670" łączą siły. "Wujek foliarz" nadchodzi

Film "Wujek foliarz" w reżyserii Michała Tylki to komedia, jakiej w polskim kinie dawno nie było. Absurd, humor i scenariusz Malcolma XD to mieszanka, która ma szansę rozbawić widzów do łez. Sukces produkcji ma też zastąpić gwiazdorska obsada, w której wystąpi choćby legendarna Katarzyna Figura i gwiazdor przebojowego serialu "1670" Michał Sikorski.

Gwiazdor "1670" nie ukrywa, że możliwość zagrania u boku Katarzyny Figury była dla niego ogromnym wyróżnieniem.

"To była dla mnie ogromna przyjemność grać z Kasią, myślę, że każdy młody aktor marzy o tym. Tu był dodatkowo wspaniały scenariusz mojego ulubionego twórcy - Malcolma XD" - powiedział Michał Sikorski, goszcząc wspólnie z Figurą w sobotnim wydaniu "halo tu polsat".

Katarzyna Figura: "Wujek foliarz" przebije kultowy hit. "Wiem, co mówię"

Katarzyna Figura dobrze wie, jak wygląda prawdziwy kinowy hit. W końcu grała Ryszardę w produkcji Juliusza Machulskiego z 1997 roku i jej kontynuacji, które są uznawane za jedne z najbardziej kultowych polskich komedii. Teraz wraca na wielki ekran w filmie "Wujek foliarz", gdzie partneruje jej Michał Sikorski, i jest przekonana, że ten tytuł może stać się jeszcze większym fenomenem niż słynny przebój Machulskiego.

"A ja myślę, że ten film może stać się bardziej kultowy niż "Kiler". W końcu jestem Ryszardą, więc wiem co mówię" - stwierdziła Katarzyna Figura w "halo tu polsat".

"Wujek foliarz". O czym opowie film?

"Wujek foliarz" opowie historię Kuby, który uczestniczy w obowiązkowej terapii, gdy zostaje porwany przez swojego ekscentrycznego wujka - fanatyka teorii spiskowych, wierzącego w bliski koniec świata. Wujek ze swoją ekipą dziennikarzy kanału "Prawda TV" chce wciągnąć go w swój tajny plan udowodnienia, że wybory na burmistrza zostały sfałszowane. Film trafi do kin 14 marca.

