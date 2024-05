"Szybcy i wściekli" (ang. "Fast & Furious") to kultowa seria filmów akcji, której głównym motywem są szybkie samochody, nielegalne wyścigi uliczne i spektakularne akcje kryminalne. Pierwszy film z serii zadebiutował w 2001 roku i od tego czasu powstało już 10 głównych części oraz kilka spin-offów. Każda część przynosi nowe emocjonujące przygody, zmagania z prawem i niesamowite akrobacje samochodowe, które przyciągają rzesze fanów na całym świecie.

Seria "Szybcy i wściekli" posiada imponującą obsadę, która przyczyniła się do jej ogromnego sukcesu. Vin Diesel wciela się w rolę Dominica Toretto, charyzmatycznego lidera grupy, mechanika i mistrza kierownicy. Paul Walker jako Brian O'Conner, były policjant, staje się bliskim przyjacielem Dominica. Michelle Rodriguez gra Letty Ortiz, żonę Dominica i utalentowaną kierowcę oraz mechanika. Jordana Brewster wciela się w Mię Toretto, siostrę Dominica i żonę Briana. W późniejszych częściach do obsady dołączyli Dwayne "The Rock" Johnson jako Luke Hobbs, agent DSS współpracujący z zespołem Toretto, oraz Jason Statham jako Deckard Shaw, były najemnik, który z czasem staje się sojusznikiem.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Szybcy i wściekli 10" [trailer] materiały prasowe

"Szybcy i wściekli" - gdzie obejrzeć wszystkie części online?

Seria "Szybcy i wściekli" to jedna z najpopularniejszych i najbardziej ekscytujących serii filmów akcji ostatnich lat. Jeśli jesteś fanem szybkich samochodów, efektownych pościgów i trzymających w napięciu przygód, z pewnością chcesz wiedzieć, gdzie można obejrzeć wszystkie części tego kinowego hitu. Poniżej znajdziesz szczegółową listę miejsc, gdzie dostępne są poszczególne filmy z serii.

Szybcy i wściekli (2001) - Pierwszą część można obejrzeć w ramach abonamentu na Netfliksie oraz SkyShowtime. Wypożyczyć film można na TV Smart, Prime Video, Premiery Canal+ oraz Apple TV.

(2001) - Pierwszą część można obejrzeć w ramach abonamentu na Netfliksie oraz SkyShowtime. Wypożyczyć film można na TV Smart, Prime Video, Premiery Canal+ oraz Apple TV. Za szybcy, za wściekli (2003) - Druga odsłona hitowej serii jest dostępna na Netfliksie, SkyShowtime i Prime Video. Wypożyczenie możliwe jest na TV Smart, Premiery Canal+ oraz Apple TV.

(2003) - Druga odsłona hitowej serii jest dostępna na Netfliksie, SkyShowtime i Prime Video. Wypożyczenie możliwe jest na TV Smart, Premiery Canal+ oraz Apple TV. Szybcy i wściekli: Tokio Drift (2006) - Trzecią część można znaleźć na Netfliksie, SkyShowtime i Prime Video. Wypożyczenie dostępne jest na Premiery Canal+, Prime Video oraz Apple TV.

(2006) - Trzecią część można znaleźć na Netfliksie, SkyShowtime i Prime Video. Wypożyczenie dostępne jest na Premiery Canal+, Prime Video oraz Apple TV. Szybko i wściekle ( 2009) - Czwartą część obejrzymy w abonamencie na Netfliksie i SkyShowtime. Wypożyczyć ją można na TV Smart, Premiery Canal+ oraz Apple TV.

2009) - Czwartą część obejrzymy w abonamencie na Netfliksie i SkyShowtime. Wypożyczyć ją można na TV Smart, Premiery Canal+ oraz Apple TV. Szybcy i wściekli 5 (2011) - Piątą odsłonę możemy obejrzeć na Netfliksie, SkyShowtime oraz Prime Video. Wypożyczenie jest możliwe na TV Smart, Premiery Canal+ oraz Apple TV.

(2011) - Piątą odsłonę możemy obejrzeć na Netfliksie, SkyShowtime oraz Prime Video. Wypożyczenie jest możliwe na TV Smart, Premiery Canal+ oraz Apple TV. Szybcy i wściekli 6 (2013) - Szósta część dostępna jest na Netfliksie, SkyShowtime i Prime Video. Wypożyczenie możliwe jest na TV Smart, Premiery Canal+ oraz Apple TV.

(2013) - Szósta część dostępna jest na Netfliksie, SkyShowtime i Prime Video. Wypożyczenie możliwe jest na TV Smart, Premiery Canal+ oraz Apple TV. Szybcy i wściekli 7 (2015) - Siódmą część znajdziemy na Netfliksie, SkyShowtime oraz Prime Video. Wypożyczenie dostępne jest na TV Smart, Premiery Canal+ oraz Apple TV.

(2015) - Siódmą część znajdziemy na Netfliksie, SkyShowtime oraz Prime Video. Wypożyczenie dostępne jest na TV Smart, Premiery Canal+ oraz Apple TV. Szybcy i wściekli 8 (2017) - Ósmą część można obejrzeć na Netfliksie oraz SkyShowtime. Wypożyczenie dostępne jest na TV Smart, Premiery Canal+, Prime Video oraz Apple TV.

(2017) - Ósmą część można obejrzeć na Netfliksie oraz SkyShowtime. Wypożyczenie dostępne jest na TV Smart, Premiery Canal+, Prime Video oraz Apple TV. Szybcy i wściekli 9 (2021) - Dziewiątą odsłonę można wypożyczyć na Premiery Canal+, Prime Video oraz Apple TV.

(2021) - Dziewiątą odsłonę można wypożyczyć na Premiery Canal+, Prime Video oraz Apple TV. Szybcy i wściekli 10 (2023) - Najnowszą, dziesiątą część obejrzymy na SkyShowtime. Wypożyczenie jest możliwe na Premiery Canal+, Prime Video oraz Apple TV.

Większość filmów z serii "Szybcy i wściekli" jest dostępna na platformie Netflix. Dodatkowo, filmy można znaleźć na innych popularnych platformach takich jak SkyShowtime, Prime Video, TV Smart, Premiery Canal+ oraz Apple TV, oferujących zarówno opcje abonamentowe, jak i wypożyczenie. Dzięki temu każdy fan serii może wybrać najdogodniejszy sposób na obejrzenie wszystkich części tej kultowej sagi.

Zdjęcie Vin Diesel wystąpił we wszystkich częściach "Szybkich i wściekłych" / materiały prasowe

Zobacz też:

Niekończąca się opowieść, czyli "Szybcy i wściekli" jeszcze będą się ścigać

Horror i satyra w jednym? Obejrzyj kultowy film "American Psycho"

O kultowym filmie wiesz wszystko? 10 ciekawostek, które cię zaskoczą