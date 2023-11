Laureat Oscara prosił o załatwienie roli w uniwersum "Gwiezdnych wojen"

Laureat Oscara marzy o zagraniu w "Gwiezdnych wojnach"

Czy Ke Huy Quan zagra w jakimś filmie z uniwersum "Gwiezdnych wojen", nie wiadomo. Nie zmienia to faktu, że powrót Quana po latach do aktorstwa - zaczynał jako młody chłopak w produkcji Stevena Spielberga "Indiana Jones i światynia zagłady" - jest udany. Niedawno zakończył się drugi sezon serialu "Loki" z jego udziałem.

Reklama

"Kocham Kinowe Uniwersum Marvela. Podczas sezonu oscarowego miałem okazję do tego, by ponownie spotkać się z moją rodziną z filmu o przygodach Indiany Jonesa. Jak wiecie, jego producentką była Kathleen Kennedy. A teraz stoi na czele studia Lucasfilm. Podszedłem do niej i powiedziałem: Kathy, chciałbym dołączyć do rodziny 'Gwiezdnych wojen'. To kolejna pozycja na mojej liście życzeń" - powiedział w wywiadzie dla portalu "Collider".

Aktor, który za młodu wystąpił w filmach "Goonies" oraz "Indiana Jones i świątynia zagłady", nie ukrywa, że powrót po latach do Hollywood zaostrzył jego apetyt na więcej.

"Zachowałem się bezwstydnie, gdy zobaczyłem Kathy. Podszedłem do niej i mocno ją uściskałem. A potem powiedziałem: Kathy, proszę, dołącz mnie do uniwersum 'Gwiezdnych wojen'. A co w tym wszystkim wspaniałe to fakt, że wszystkie te produkcje należą do rodziny Disneya. Miałem szczęście, że zagrałem Short Rounda w filmie o Indianie Jonesie, który teraz też należy do Disneya. Teraz to samo tyczy się MCU i chciałbym pozostać w rodzinie. Byłoby wspaniale" - wyznał Ke Huy Quan.

Wideo "Indiana Jones i Świątynia Zagłady": Official Trailer

Ke Huy Quan: Chciałby wrócić do "Indiany Jonesa"

Aktor, który odebrał w tym roku Oscara za rolę w filmie "Wszystko wszędzie naraz" , ma jasno sprecyzowane cele. Nie odmówiłby propozycji ponownego zagrania Short Rounda, młodego pomocnika Indiany Jonesa z drugiej odsłony przygód słynnego archeologa.



"Uwielbiam tę postać. Jest zabawny, odważny i ratuje tyłek Indy’emu. Gdyby Lucasfilm czy Disney kiedyś przyszli do mnie i powiedzieli, że chcą zrobić spin-off o tej postaci, zgodziłbym się od razu. Tak bardzo kocham tę postać i uważam, że świetnie byłoby sprawdzić, co u niego słychać po latach" - mówił w podcaście "Happy Sad Confused".

Kolejną produkcją, w której zobaczymy Quana, będzie najnowszy film braci Russo ("Avengers: Koniec gry") zatytułowany "The Electric State". W rolach głównych występują w nim Millie Bobby Brown, Chris Pratt oraz Stanley Tucci. Akcja tego opartego na powieści graficznej Simon Stalenhaga filmu rozgrywa się w alternatywnym 1997 roku. Opowiada o dziewczynie, która w towarzystwie swojego robota przemierza Amerykę w poszukiwaniu brata.