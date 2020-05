​Laura Dern: Nie zwariować w czasie kwarantanny

Laura Dern, tegoroczna laureatka Oscara za rolę w "Historii małżeńskiej", w ostatnim wywiadzie opowiedziała o tym, jak wygląda jej codzienność podczas izolacji. I zdradziła, jakie czynności sprawiają, że w tych trudnych czasach udaje jej się zachować dobre samopoczucie. Rodzinne gotowanie, oglądanie filmów, medytacja i czytanie książek dzieciom - tego nie może zabraknąć w dziennym harmonogramie Laury Dern.

Laura Dern postanowiła wykorzystać izolację m.in. na filmową edukację swoich pociech /Rachel Luna /Getty Images

Odkąd pojawiła się na ekranie u boku Nicholasa Cage'a w kultowym filmie Davida Lyncha "Dzikość serca", Laura Dern nie przestaje zachwycać krytyków i widzów. Gwiazda bijącego rekordy popularności serialu "Wielkie kłamstewka" i tegoroczna laureatka Oscara za drugoplanową rolę w komediodramacie "Historia małżeńska", należy do grona najbardziej cenionych gwiazd Hollywood. W związku z trwającą pandemią, podobnie jak znakomita większość z nas, Dern musiała zwolnić tempo i nauczyć się niespiesznego, domowego życia. Jej podejście do izolacji i zmian, które ona wywołała, może być dla nas inspiracją - dowodzi wszak, że dzięki odpowiedniemu nastawieniu jesteśmy w stanie poradzić sobie z lękiem, który stał się symbolem tych niespokojnych czasów.



"Wobec bezprecedensowej i przerażającej sytuacji, w której się znaleźliśmy, wszyscy próbujemy wymyślić, jak być spokojnym, skoncentrowanym, jak uporać się ze stresem. W czasie kryzysu na ogół źle śpimy, źle jemy. Wydaje mi się, że wielu z nas ma poczucie winy, gdy w grę wchodzi zadbanie o siebie, o swój komfort. Tymczasem troska o samych siebie jest teraz szczególnie ważna. Musimy się o siebie zatroszczyć, o swoje zdrowie, samopoczucie. Codzienne rytuały mają ogromną moc. Mnie pomaga medytacja, aromatyczna kąpiel, staram się też nie oglądać wiadomości przed snem, żeby się nie stresować. Codziennie biorę magnez, który wycisza, poprawia jakość snu i trawienie. Kultywowanie drobnych rytuałów w celu zachowania równowagi jest naprawdę niezbędne" - wyznaje Dern w rozmowie z Hallie Gould z portalu Byrdie.com.

Reklama

Aktorka zapewnia, że kluczem do uzyskania owej równowagi i zachowania zdrowia psychicznego jest dla niej codzienna rutyna wypełniona rodzinnymi aktywnościami. Izolacja ujawniła, że Dern jest prawdziwą mistrzynią planowania. "Każdego ranka mówię: 'To są rzeczy, które należy dziś zrobić'. A potem dzielę to na godziny i każdą przeznaczamy na coś innego. Razem przygotowujemy pożywne śniadanie, a potem dzień się rozwija - jest czas na sprzątanie, gotowanie, zdalną naukę dzieci. Wieczorami pozwalam sobie na długą kąpiel, lekcję jogi online, czasem wszyscy razem medytujemy lub oglądamy program, który naprawdę nas rozśmieszy. Wróciłam też do czytania dzieciom książek. Od dawna nie było na to czasu, a to wspaniale rozwija" - wyjaśnia gwiazda.

Laura Dern: Dzikość serca 1 / 9 Amerykańska aktorka Laura Dern obchodzi w piątek, 10 lutego, 50 . urodziny. Dern - córka aktorskiej pary, Diane Ladd i Bruce'a Derna (na zdjęciu z mamą) - wychowywała się w środowisku artystów związanych z branżą filmową. Ta wysoka, chuda i chorobliwie nieśmiała dziewczynka odnalazła swoją życiową drogę już jako dziewięciolatka, kiedy to zaczęła uczęszczać na kurs aktorstwa w nowojorskim Lee Strasberg Theater Institute. Źródło: East News Autor: Everett Collection udostępnij

Dern postanowiła również wykorzystać izolację na filmową edukację swoich pociech. "Dbam o to, aby moje dzieci oglądały filmy, które mnie zainspirowały, kiedy dorastałam. Odezwałam się ostatnio do zaprzyjaźnionych reżyserów i poprosiłam ich o wskazanie ulubionych filmów. Mam więc pokaźną listę tytułów m.in. od Davida Lyncha i Noah Baumbacha" - zdradza. I dodaje, że w codziennej organizacji pomaga jej odstawienie mediów społecznościowych, do czego zachęca także swoich fanów. "Ważne jest, aby dobrze zacząć dzień. Ludzie, którzy mówią, że nie mają czasu na ćwiczenia czy ugotowanie zdrowego obiadu, poświęcają ten czas na przeglądanie mediów społecznościowych. Warto odłożyć telefon na bok i znaleźć kilka chwil tylko dla siebie" - mówi Dern.