Laura Breszka i "Cały ten seks": To nie powinny być tematy tabu

Jak zauważa Laura Breszka - odtwórczyni jednej z głównych ról w komedii "Cały ten seks" - nowa produkcja Amazon Prime Video opowiada o skrytych kobiecych marzeniach i męskich fantazjach erotycznych. Jej zdaniem, absolutnie nie powinny to być tematy tabu. O bliskości, czułości i naszych potrzebach łóżkowych powinniśmy otwarcie rozmawiać ze swoimi partnerami, bo taka szczerość może uratować nawet taki związek, który przechodzi głęboki kryzys.

Laura Breszka apeluje też do wszystkich twórców filmowych, by uwolnili się od stereotypów i nie pokazywali na ekranie seksu w sposób rubaszny i wulgarny.

- W Polsce temat seksu był w kinie pokazywany w bardzo mocny i brutalny sposób. Również w komediach romantycznych było dużo seksualnych wątków, gdzie aż czuło się ciarki żenady, a w naszym filmie "Cały ten seks" tego nie ma. Mam więc nadzieję, że może przełamie on stereotyp tworzenia filmów o seksie i że twórcy kolejnych komedii romantycznych będą czerpali właśnie z naszej, myśląc sobie, że może nie tak bezpośrednio, może tak z większą czułością i z szacunkiem do kobiet. Może coś kliknie w tej polskiej kinematografii, jeżeli chodzi o pokazywanie relacji, seksu, kobiet - mówi agencji Newseria Lifestyle Laura Breszka.

Aktorka wierzy też, że najnowsza produkcja, w której z dużą przyjemnością zagrała, skłoni Polaków do większej otwartości, jeżeli chodzi o rozmowy na temat seksu.

- Mam wrażenie, że w ogóle nie potrafimy rozmawiać na ten temat, odeszliśmy w ogóle od takich rozmów do tego stopnia, że jak patrzę na jakąś znajomą parę i widzę, że tak każdy sobie, to myślę "no oni chyba nie uprawiają seksu, ja to chyba jestem jedyna, która to robi". No ale właśnie teraz nie mówi się o seksie, podobno kiedyś mówiło się więcej. Trzeba więc poruszać ten temat w codziennym życiu, tak żeby seks nie był obcą magmą, gdzieś tam zamkniętą w pokoju, w sypialni - podkreśla.

"Trzeba pokonać pewną barierę wstydu"

Jej zdaniem, by rozmowa o seksie miała sens, trzeba pokonać pewną barierę wstydu, nie bać się przyznać do swoich fantazji erotycznych, a także otworzyć się na potrzeby drugiej osoby.

Komedia romantyczna "Cały ten seks" w reżyserii Tomasza Mandesa opowiada historię sześciu par zmagających się z szeregiem wyzwań na różnych etapach związku.



- To jest film, który mówi o tym, że nie należy się bać i w sumie każda para, która tam występuje, udowadnia, że warto było szczerze porozmawiać, mimo że efekty były różne, ale cel zawsze jest osiągnięty, no i zazwyczaj pozytywny. Chociaż moja para jako jedyna nie kończy tak bardzo pozytywnie, ale też dobrze, tylko nie mogę nic mówić, bo nie chcę spoilerować - dodaje Laura Breszka.

"Cały ten seks": Fabuła, obsada, zwiastun

"Cały ten seks" opowiada historię sześciu par zmagających się z szeregiem wyzwań na różnych etapach związku. Wśród nich są Tomek i Iza (Nicolas Przygoda i Natalia Sierzputowska), para nastolatków, którzy dopiero zaczynają swoją podróż seksualną, balansując pomiędzy ekscytacją a niepewnością; Artur i Zofia (Michał Czernecki i Katarzyna Warnke) - dojrzała para na krawędzi rozwodu, gdzie iskra, uczucie miłości i pożądanie dawno już zgasły, a także Alicja i Robert (Magdalena Lamparska i Piotr Witkowski) desperacko próbujący począć dziecko, tylko po to, by odkryć, że brak spełnienia seksualnego przyczynił się do ich nieudanych prób.

W produkcji pojawia się plejada polskich gwiazd: Magdalena Lamparska, Piotr Witkowski, Anna Karczmarczyk, Piotr Stramowski, Wiktoria Filus, Mateusz Więcławek, Otar Saralidze, Nicolas Przygoda oraz Natalia Sierzputowska. Komedia miała premierę 10 listopada w Amazon Prime Video.

Jest to pierwsza polska komedia produkcji własnej Amazon Prime.