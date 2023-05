Lato z Muzami: Nabór filmów do 9. Konkursu Filmowa Młoda Polska

26. Festiwal Lato z Muzami w Nowogardzie: Filmowa Młoda Polska

Jak co roku filmowe Pomorze Zachodnie zaprasza do Nowogardu na Festiwal Filmu Muzyki Malarstwa Lato z Muzami. Dyskusje toczyć się będą nie tylko wokół kina pełnometrażowego, ale i filmów krótkich. Po raz dziewiąty będą one walczyć o Grand Prix oraz o nagrodę finansową.

"Każdego roku Konkurs Filmowa Młoda Polska odsłania przed widzami nowe oblicze polskiego kina i pozwala rozpocząć rozmowę na temat tego, dokąd ono zmierza. Co dziś interesuje młodych artystów, reżyserów i reżyserki Pokolenia Z? Czego się obawiają? Czego pragną? Jakim językiem filmowym się posługują? Co ich bawi? Co smuci? Konkurs to zawsze wielobarwny kolaż filmów z całej Polski" - mówi Dagmara Romanowska, dziennikarka filmowa, kuratorka i koordynatorka selekcji konkursu.

Reklama

"Laureaci poprzednich odsłon Konkursu dziś realizują kolejne filmy i seriale, dają się zauważyć w ogólnopolskiej, a i międzynarodowej przestrzeni dyskusji kulturalnej. Wystarczy wspomnieć tylko o Piotrze Domalewskim, Damianie Kocurze czy Tadeuszu Łysiaku. Ich filmy można było oglądać w Nowogardzie, a ich autorzy zdobywali tutaj główne nagrody. Dziś Damian Kocur jest po sukcesie na festiwalu w Wenecji, Piotr Domalewski kręci kolejne pełne metraże, które zdobywają widzów i nagrody na całym świecie, Tadeusz Łysiak walczył o Oscara i dziś przymierza się do debiutu pełnometrażowego" - dodaje Krzysztof Spór, dyrektor artystyczny Lata z Muzami.

Do udziału w Konkursie Filmowa Młoda Polska organizatorzy zapraszają polskie krótkometrażowe filmy fabularne o długości do 30 minut, zrealizowane po 1 stycznia 2022 roku. Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowy regulamin tegorocznej edycji znaleźć można na stronie internetowej festiwalu. Nabór trwa do 12 czerwca 2023 roku.

Na laureata Grand Prix Konkursu Filmowa Młoda Polska czeka 3500 PLN. Jeżeli tak zadecyduje Jury, przewidziane jest również Wyróżnienie honorowe.

O wyborze zwycięzców zadecyduje specjalnie powołane do tego jury, którego skład osobowy poznamy w późniejszym terminie. Swoich faworytów wskaże też jury młodzieżowe.

Wideo "Victoria" [trailer]

Filmowa Młoda Polska: Laureaci minionych lat

W minionych latach Grand Prix zdobyły m.in. "Victoria" Karoliny Porcari - z przebojowymi kreacjami Katarzyny Figury i Małgorzaty Bogdańskiej (obie artystki gościły w Nowogardzie), "Sukienka" Tadeusza Łysiaka, film, który walczył o Oscara, a także "Mały palec" Tomasza Cichonia, "Dzień Babci" Miłosza Sakowskiego, "Czarnowidzka" Joanny Satanowskiej, "60 kilo niczego" Piotra Domalewskiego, "1410" Damiana Kocura (pełnometrażowy debiut reżysera: "Chleb i sól", zdobył Nagrodę Specjalną Jury na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji) oraz "Marcel" Marcina Mikulskiego.

Większość z laureatów albo już zadebiutowała w pełnym metrażu albo właśnie takie projekty realizuje. Niektórzy z powodzeniem spełniają się w telewizji, realizując seriale dla najważniejszych w kraju nadawców treści "premium", w tym HBO, Netflix i Canal+.

Wideo SUKIENKA | TRAILER | PL | reż. Tadeusz Łysiak

Honorowy Laur Cisowy

Konkurs Filmowa Młoda Polska nie będzie jedyną atrakcją Festiwalu Lato z Muzami. Już niedługo poznamy laureata honorowego Lauru Cisowego dla polskiego reżysera lub reżyserki o wybitnych filmowych osiągnięciach, którzy od zawsze kroczą własną, niezależną drogą artystyczną. Wśród mistrzów nagrodzonych w poprzednich latach znaleźli się m.in. Radosław Piwowarski, Mariusz Wilczyński, Janusz Morgenstern, Dorota Kędzierzawska, Marek Koterski, Janusz Zaorski, Agnieszka Holland, Wojciech Smarzowski, Piotr Dumała oraz Joanna Kos-Krauze i Krzysztof Krauze.

26. edycja Festiwalu Filmu Muzyki Malarstwa Lato z Muzami odbędzie się w dniach 13-16 lipca 2023 w Nowogardzie (woj. zachodniopomorskie). Organizatorami festiwalu są Nowogardzki Dom Kultury i Burmistrz Nowogardu.