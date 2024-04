Lato z Muzami 2024: Zgłoś film do 10. edycji Konkursu Filmowa Młoda Polska

10. edycja Konkursu Filmowa Młoda Polska

"Przed nami już dziesiąta edycja Konkursu Filmowa Młoda Polska, za nami więc już znaczący upływ filmowego czasu. Cieszymy się, że przez te lata organizowany w Nowogardzie konkurs zdobył uznanie publiczności i twórców z całego kraju. Dla mnie to także możliwość spotkania z twórcami, których droga do pełnometrażowych dokonań wiedzie przez krótki metraż, bo często już na tym etapie autorzy i autorki dają się poznać od jak najlepszej filmowej strony" - mówi Krzysztof Spór, dyrektor artystyczny Festiwalu Lato z Muzami.



"Konkurs Filmowa Młoda Polska koncentruje się na krótkometrażowych fabułach do 30 minut. Szukamy wśród najnowszych tytułów - to właściwie jedyne ograniczenie. Zapraszamy do udziału studentów szkół filmowych, autorów niezależnych i dojrzałych twórców, którzy mają już za sobą wiele realizacji, a teraz postanowili wrócić do krótkiej formy. Chcemy wiedzieć, co tak naprawdę interesuje twórców" - dodaje Dagmara Romanowska , kuratorka konkursu.

Laureaci poprzednich odsłon Konkursu dziś realizują kolejne filmy i seriale. Wystarczy wspomnieć tylko o Piotrze Domalewskim, Damianie Kocurze czy Tadeuszu Łysiaku. Ich filmy można było oglądać w Nowogardzie.



Jak zgłosić film do konkursu?

Do udziału w Konkursie Filmowa Młoda Polska organizatorzy zapraszają polskie krótkometrażowe filmy fabularne o długości do 30 minut, zrealizowane po 1 stycznia 2023 roku. Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowy regulamin tegorocznej edycji znaleźć można na stronie internetowej festiwalu. Nabór trwa do 3 czerwca 2024 roku.

O wyborze zwycięzców zadecyduje jury, a nazwiska laureatów ogłoszone zostaną podczas gali zamknięcia festiwalu 14 lipca. Swoich faworytów wskaże również jury młodzieżowe.

W minionych latach Grand Prix zdobyły m.in. filmy "Być kimś" Michała Toczka z Sebastianem Stankiewiczem w kreacji nawiązującej do postaci Lecha Wałęsy, "Victoria" Karoliny Porcari z przebojowymi kreacjami Katarzyny Figury i Małgorzaty Bogdańskiej, "Sukienka" Tadeusza Łysiaka, film, który walczył o Oscara, a także "Mały palec" Tomasza Cichonia, "Dzień Babci" Miłosza Sakowskiego, "Czarnowidzka" Joanny Satanowskiej, "60 kilo niczego" Piotra Domalewskiego, "1410" Damiana Kocura oraz "Marcel" Marcina Mikulskiego.

Większość z laureatów albo już zadebiutowała w pełnym metrażu albo właśnie takie projekty realizuje. Niektórzy z powodzeniem spełniają się w telewizji, realizując seriale dla najważniejszych w kraju nadawców treści "premium", w tym HBO i Canal+.

Festiwal Lato z Muzami 2024: Co będzie się działo?

Konkurs Filmowa Młoda Polska nie będzie jedyną atrakcją Festiwalu Lato z Muzami. Już niedługo poznamy laureata honorowego Lauru Cisowego dla polskiego reżysera lub reżyserki o wybitnych filmowych osiągnięciach.

Wśród mistrzów nagrodzonych w poprzednich latach znaleźli się m.in. Radosław Piwowarski, Mariusz Wilczyński, Janusz Morgenstern, Dorota Kędzierzawska, Marek Koterski, Janusz Zaorski, Agnieszka Holland, Wojciech Smarzowski, Piotr Dumała, Joanna Kos-Krauze i Krzysztof Krauze, a przed rokiem Maria Zmarz-Koczanowicz.



27. edycja Festiwalu Filmu Muzyki Malarstwa LATO Z MUZAMI odbędzie się w dniach 8-14 lipca 2024 w Nowogardzie (woj. zachodniopomorskie).