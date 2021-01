Latarnia morska jako festiwalowe kino dla jednego widza

30 stycznia rusza kolejna edycja festiwalu filmowego w Goteborgu. Organizatorzy tej imprezy, chcąc by odbyła się ona nie tylko w formie wirtualnej, zdecydowali się na eksperymentalne rozwiązanie. Spośród chętnych, którzy zgłoszą się do uczestniczenia w festiwalu, wybrana zostanie jedna, która spędzi tydzień na latarni morskiej położonej na bezludnej wyspie Pater Noster. Tam w samotności i bez żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym, przez tydzień obejrzy sześćdziesiąt festiwalowych premier.

Goteborg Film Festival 2021 będzie przeciwieństwem konwencjonalnej imprezy filmowej /materiały prasowe

"Goteborg Film Festival 2021 będzie przeciwieństwem konwencjonalnej imprezy filmowej. Żadnych tłumów, żadnych imprez, żadnych wyprzedanych biletów. W tym roku festiwal poświęcony będzie dystansowaniu społecznemu i poznaniu świata, jaki wyłonił się za sprawą pandemii COVID-19. Co znaczy dla nas film, gdy jesteśmy odizolowani od innych rzeczy? Aby to sprawdzić, otwieramy nowe kino. Na samym środku oceanu" - tak na stronie głównej festiwalu opisywany jest eksperyment nazwany "The Isolated Cinema" ("Pojedyncze kino").



Pojedyncze kino, o którym mowa w oświadczeniu, jest położone na leżącej na Morzu Północnym wyspie Pater Noster. Jedna z wybranych osób zostanie przetransportowana na to trudno dostępne, smagane wiatrem miejsce, w którym bez telefonu, rodziny i przyjaciół, przez siedem dni oglądać będzie festiwalowe filmy. Jedynym kontaktem ze światem zewnętrznym będzie możliwość prowadzenia udostępnionego w Internecie pamiętnika wideo. Za jego pośrednictwem wybrana osoba będzie mogła opowiadać o obejrzanych filmach i o niecodziennym doświadczeniu, jakim niewątpliwie jest tydzień spędzony w całkowitej samotności z sześćdziesięcioma premierowymi filmami.

Pojedyncze kina staną też w dwóch innych miejscach, już w samym Goteborgu. Będzie to hala sportowa Scandinavium, która może pomieścić ponad 12 tysięcy widzów oraz kino Draken, w którym do tej pory organizowane były największe festiwalowe premiery. Oba te miejsca zostaną otwarte specjalnie dla jednego widza. Te trzy wybrane osoby będą jedynymi widzami, którzy obejrzą festiwalowe filmy nie za pośrednictwem Internetu. Pozostali widzowie wezmą udział w wirtualnej edycji festiwalu.

"The Isolated Cinema" nie jest pierwszym eksperymentem organizowanym w ramach festiwalu filmowego w Goteborgu. Wcześniej jego organizatorzy pokazywali filmy o tematyce religijnej w kościołach, meczetach i synagogach, zapraszali także mężczyzn do oglądania filmów z foteli ginekologicznych. "Eksplozja nowych kin i filmów, które mogą być oglądane w przeróżnych warunkach, sprawiła, że chcemy rozpocząć dyskusję nie tylko na temat filmów i ich twórców, ale też tego, w jaki sposób je teraz oglądamy" - powiedział portalowi "Variety" dyrektor artystyczny festiwalu, Jonas Holmberg.

Lista filmów, które zostaną pokazane w trakcie tegorocznego festiwalu w Goteborgu, będzie ogłoszona 12 stycznia.