Łapcie za piloty! Dzisiaj w telewizji głośny film naszpikowany gwiazdami
"Dom Gucci" przedstawia trzy dekady burzliwych wydarzeń w rodzinie Gucci. To nie tylko historia wielkiej miłości i zdrady, ale także portret destrukcyjnej siły władzy. Film z gwiazdorską obsadą zostanie dzisiaj wyemitowany w telewizji.
"Dom Gucci" to film inspirowany prawdziwą historią rodzinnego imperium stojącego za włoskim domem mody Gucci. Kiedy Patrizia Reggiani (Lady Gaga), z racji swojego skromnego pochodzenia outsiderka w świecie bogactwa i blichtru, wchodzi do rodziny Gucci poprzez ślub z Mauriziem (Adam Driver), dziedzicem fortuny, jej niepohamowana ambicja zaczyna niszczyć rodzinne dziedzictwo a ich romans zmienia się w walkę o kontrolę nad tą włoską marką odzieżową.
Produkcja w reżyserii Ridley’a Scotta pokazuje trzy dekady rozpętanej przez kobietę, spirali zdrady, dekadencji, zemsty, co ostatecznie prowadzi do… morderstwa. "Dom Gucci" to opowieść o tym, jak władza naprawdę działa destrukcyjnie: w biznesie czy w rodzinie, wśród ludzi, którzy powinni dbać o siebie nawzajem. Film ten otrzymał nominację do Oscara w kategorii najlepsza charakteryzacja i fryzury.
"Ten film jest jak marka Gucci. Kolorowy, głośny, campowy, lekko bałaganiarski i cholernie przyjemny dla oka. Cała obsada robi dobrą robotę, ale to Lady Gaga kradnie show. Lubię takiego Ridleya Scotta" - pisze recenzent Interii Łukasz Adamski.
Film "Dom Gucci" zostanie dzisiaj, 10 października, wyemitowany na kanale Polsat Film o godz. 21.00.
