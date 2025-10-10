"Dom Gucci": gwiazdorski film Ridleya Scotta

"Dom Gucci" to film inspirowany prawdziwą historią rodzinnego imperium stojącego za włoskim domem mody Gucci. Kiedy Patrizia Reggiani (Lady Gaga), z racji swojego skromnego pochodzenia outsiderka w świecie bogactwa i blichtru, wchodzi do rodziny Gucci poprzez ślub z Mauriziem (Adam Driver), dziedzicem fortuny, jej niepohamowana ambicja zaczyna niszczyć rodzinne dziedzictwo a ich romans zmienia się w walkę o kontrolę nad tą włoską marką odzieżową.

Reklama

Produkcja w reżyserii Ridley’a Scotta pokazuje trzy dekady rozpętanej przez kobietę, spirali zdrady, dekadencji, zemsty, co ostatecznie prowadzi do… morderstwa. "Dom Gucci" to opowieść o tym, jak władza naprawdę działa destrukcyjnie: w biznesie czy w rodzinie, wśród ludzi, którzy powinni dbać o siebie nawzajem. Film ten otrzymał nominację do Oscara w kategorii najlepsza charakteryzacja i fryzury.

"Ten film jest jak marka Gucci. Kolorowy, głośny, campowy, lekko bałaganiarski i cholernie przyjemny dla oka. Cała obsada robi dobrą robotę, ale to Lady Gaga kradnie show. Lubię takiego Ridleya Scotta" - pisze recenzent Interii Łukasz Adamski.

"Dom Gucci" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Dom Gucci" zostanie dzisiaj, 10 października, wyemitowany na kanale Polsat Film o godz. 21.00.