Lady Gaga zachwyca jako Harley Quinn? Reżyserka castingu nie ma wątpliwości

"Ona jest w tym filmie taka dobra. To przejdzie wasze oczekiwania. To nie ja zasugerowałam Lady Gagę do tej roli, to nie był mój pomysł. To Todd Phillips" - mówiła Maisler. "Powiem wam, że jest naprawdę zaskakująca".

Reżyserka castingu przyznała, że widziała "Narodziny gwiazdy", więc wiedziała, że Lady Gaga jest dobrą aktorką. Uważała jednak, że film Bradleya Coopera znajdował się w jej strefie komfortu. "Tam musiała wypaść wiarygodnie. Jednak w tym przypadku... [...] Joaquin Phoenix was zniszczy, ale ona dotrzymywała mu kroku i wypadła wiarygodnie. Zagarnia ekran dla siebie swoim występem. To pokazuje, jaka jest dobra" - kontynuowała.

Reklama

Wideo "Joker: Folie À Deux" [trailer]

Maisler odpowiadała między innymi za casting do "Zniewolonego", "Zjawy", "The Big Short", dwóch części "Diuny", a także serialu "Sukcesja".

Lady Gaga o Harley Quinn: Wyjątkowa rola w jej karierze

Sama Lady Gaga przyznała w wywiadzie dla Access Hollywood, że rola Harley Quinn jest dla niej wyjątkowa. "To moja wersja tej postaci, zgodna z charakterem filmu. Nigdy czegoś takiego nie zagrałam, więc było dla mnie coś zupełnie nowego i zabawnego" - mówiła aktorka.

"Joker: Folie à deux": Co wiemy o filmie?

"Joker: Folie à deux" Todda Phillipsa jest zapowiadany jako musical. W główne role wcielą się: Joaquin Phoenix i Lady Gaga, którzy zagrają Jokera i Harley Quinn. W obsadzie znaleźli się również: Brendan Gleeson, Zazie Beetz, Jacob Lofland i Catherine Keener.

Pierwsza część była jednym z najgłośniejszych filmów 2019 roku. Obraz otrzymał Złotego Lwa w Wenecji oraz jedenaście nominacji do Oscara, z których dwie — dla aktora pierwszoplanowego (Joaquin Phoenix) i kompozytorki Hildur Guðnadóttir — zamieniły się w złote statuetki.

Druga część filmu inspirowanego historią nemezis Batmana opowie o relacji Arthura Flecka (Phoenix) z Harleen Quinzel (Lady Gaga). Kobieta pod wpływem przestępcy zatraci się w szaleństwie i dołączy do niego jako Harley Quinn. Film nie jest powiązany fabularnie z innymi adaptacjami komiksów DC.

Zdjęcia zakończyły się w kwietniu 2023 roku. Amerykańska premiera przewidziana jest na 4 października 2024 roku. Na niektórych rynkach zagranicznych film zadebiutuje dwa dni wcześniej. Niewykluczone, że światowa premiera odbędzie się podczas tegorocznego festiwalu w Wenecji.