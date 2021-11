"Życzliwość i zdrowie psychiczne idą ze sobą w parze" - podkreśliła Lady Gaga w zaprezentowanej przez stację CBS zapowiedzi. W programie, który został wyemitowany w piątek i poprzedził Światowy Dzień Dobroci, Gaga dyskutuje z młodymi osobami na temat zdrowia psychicznego i życzliwości.

Lady Gaga: Ofiara gwałtu

Artystka od wielu lat jest propagatorką profilaktyki zdrowia psychicznego. Sama bardzo otwarcie mówiła o swoich problemach, w tym roku decydując się na bardzo szczerą i wstrząsającą relację wydarzeń sprzed lat. W maju artystka wyznała, że w wieku 19 lat została zgwałcona przez producenta muzycznego. "Porzucił mnie zgwałconą, na rogu ulicy niedaleko domu moich rodziców" - opowiedziała artystka, tłumacząc, że to wydarzenie odcisnęło piętno na jej życiu. Po latach stwierdzono u niej zespół stresu pourazowego. Wykorzystując swoje doświadczenia dziś Gaga stara się zachęcać młode osoby do większej otwartości i rozmów na temat zdrowia psychicznego, dzielenia się swoimi doświadczeniami i historiami.

"Stałam się bardzo świadoma swojej pozycji w świecie i swojej odpowiedzialności wobec osób, które mnie obserwują i które za mną podążają. Uważam siebie za 'punka' życzliwości. Patrząc wstecz na to, co osiągnęłam i na to, co robię dziś, mogę powiedzieć, że jest to nieustający bunt wobec braku życzliwości. To, co staram się przekazać za pośrednictwem swojej działalności artystycznej, filantropijnej to prosty komunikat - życzliwość potrafi zmieniać świat, życzliwość daje uzdrowienia, to coś, co nas łączy i zbliża do siebie" - przyznała w 2019 roku Gaga w podcaście Oprah Super Soul Conversation. Artystka dodała, że życzliwe nastawienie do świata i ludzi wyniosła z domu, tę cechę zaszczepiła jej matka. "Pamiętam, jak wracałam do do domu ze szkoły, w której byłam nękana, w poczuciu bezradności zwracałam się do swojej mamy, z pytaniem: 'co mam robić?'. Ona zawsze powtarzała mi jedno zdanie: 'kill them with kindness' (zabij ich życzliwością)".

Lady Gaga: Siła życzliwości

Artystka zapewniła, że praktykuje życzliwość każdego dnia. Podkreśliła, że niezależnie od pozycji, jaką się zajmuje w społeczeństwie, proste gesty uprzejmości są niezbędne. "Zwykłe "proszę" i "dziękuję" mają duże znaczenie". Zaznaczyła też, że istotne są życzliwość, miłość i szacunek, którym obdarzamy samych siebie. To fundamenty poczucia własnej wartości, walki o swoją niezależność i indywidualizm.



Dlatego też temu zagadnieniu piosenkarka i aktorka poświęciła program "The Power of Kindness". Zachęciła przy tym do drobnych gestów życzliwości zarówno skierowanych wobec innych, jak i wobec siebie. Warto o nich pamiętać nie tylko 13 listopada.

