Lady Gaga powtarza słynny taniec na schodach z filmu "Joker"

Gdy Todd Phillips szukał miejsc idealnie oddających ducha rozpadającego się miasta Gotham, wybrał Brooklyn, Jersey City i Bronx - szczególnie to ostatnie miejsce stało się istnym odkryciem dla widzów. W jednym z zaułków Bronksu nagrana została scena, w której Joker tanecznym krokiem prezentuje światu swoje nowe oblicze.

Na początku była to scena, która szczególnie przypadła do gustu twórcom memów, jednak media społecznościowe nie znoszą próżni, wirtualny świat szybko znalazł odpowiednie miejsce w świecie realnym. W weekendy zbierają się tu tłumy, aby choć na chwilę wejść na "schody Jokera" i podobnie jak on, odwzorować ekstatyczny taniec złoczyńcy.

Miejscowi są zaskoczeni nagłym zainteresowaniem tym właśnie miejscem. Jeden z mieszkańców przyznał, że schody, podobne do wielu innych, wcześniej cieszyły się lokalną "złą sławą", są bardzo strome, niewygodne, a wchodzenie po nich męczące.



Premiera filmu "Joker: Folie à Deux" zaplanowana jest na 9 września 2024.