"La chimera": O czym jest film?

O czym jest film "La chimera" w reżyserii Alice Rohrwacher? Każdy ponoć ma swoją Chimerę. Coś, o czym marzy, ale nie może tego zdobyć. Dla grupy drobnych złodziejaszków rabujących okoliczne groby i handlujących archeologicznymi znaleziskami to chęć szybkiego wzbogacenia się. Oznaczałaby ona wybawienie od dalszej pracy. Arthurowi (Josh O’Connor) z kolei przypomina Beniaminę. Kobietę, którą kochał i stracił.

Mężczyzna łatwo się jednak nie poddaje i postanawia rzucić wyzwanie niemożliwemu. Nawet jeżeli oznaczałoby to błąkanie się po mitycznych zaświatach. W poszukiwaniu legendarnych zakopanych drzwi, pozwalających przekroczyć mu próg innej rzeczywistości, Arthur łączy siły z rabusiami. Oferuje im swój talent do wskazywania miejsc, gdzie znajdują się starożytne skarby, w zamian za to, że będą dla niego przekopywać okolicę. Tak rozpoczyna się niezwykła, pełna magii podróż w nieznane - czytamy w opisie polskiego dystrybutora.

"Rohrwacher potrafi robić filmy, jakich nikt inny nie robi" - pisze The Hollywood Reporter.

"'La chimera' przypomina nam, że w jakiś tajemniczy sposób pięknu udaje się przetrwać" - czytamy na Screen International.



"La chimera": Zwiastun i data premiery

"La chimera" w polskich kinach zadebiutuje 19 stycznia 2024 roku. W sieci pojawił się zwiastun.

Wideo "La chimera" [zwiastun]