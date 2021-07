Kyle MacLachlan jako mąż bohaterki "Króla Tygrysów"

Kyle MacLachlan, który w Polsce kojarzony jest najbardziej z roli agenta Dale'a Coopera z serialu "Miasteczko Twin Peaks", dołączył do obsady serialu platformy streamingowej Peacock zatytułowanego "Joe Exotic". Jak informuje portal "Variety", wcieli się w nim w postać Howarda Baskina, męża Carole Baskin granej przez Kate McKinnon.

Kyle MacLachlan /Frazer Harrison /Getty Images

Joe Exotic, Carole Baskin i Howard Baskin to jedni z bohaterów dokumentalnego serialu platformy Netflix zatytułowanego "Król Tygrysów". Produkcji, która w marcu ubiegłego roku stała się jednym z popkulturowych fenomenów. Nic dziwnego, że jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się plany stworzenia fabularnych wersji tego dokumentu. W innej z nich w roli Joego Exotica zobaczymy Nicolasa Cage’a. W serialu "Joe Exotic" tytułowego bohatera gra John Cameron Mitchell.

Joe Exotic, znany pod pseudonimem Król Tygrysów, to były właściciel prywatnego zoo, w którym dom znalazły wielkie, dzikie koty. Nie wszyscy jednak uważali jego działalność za dobrą dla tych zwierząt. Główną przeciwniczką Exotica została działaczka na rzecz praw dzikich kotów, Carole Baskin. Exotic wynajął płatnego mordercę, by ją zlikwidować, za co wylądował na 22 lata w więzieniu. W trakcie emisji "Króla Tygrysów" na jaw zaczęły wychodzić też informacje o przeszłości Baskin, o której wolałaby zapomnieć. W serialu ona i jej drugi mąż Howard zostali pokazani jako postaci co najmniej kontrowersyjne.

W pozostałych rolach w serialu "Joe Exotic" wystąpią Brian Van Holt jako John Reinke, Sam Keeley jako John Finlay, William Fichtner jako Rick Kirkham oraz Natt Wolff jako Travis Maldonado. Pierwsze cztery odcinki serialu reżyseruje Justin Tipping na podstawie scenariusza Etana Frankela.

Scenariusz serialu powstał w oparciu o podcast pod tym samym tytułem. Główną bohaterką produkcji "Joe Exotic" będzie miłośniczka wielkich kotów Carole Baskin, która dowiaduje się, że niejaki Joe "Exotic" Schreibvogel zajmuje się hodowlą tych zwierząt dla zysku. Zamierzając zamknąć jego interes, rozpoczyna walkę z Exotikiem. Kiedy na jaw wychodzą niewygodne fakty z życia Baskin, Exotic nie zawaha się, by wykorzystać je do pokazania jej hipokryzji.