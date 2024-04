Kwiecień w kinach. Najbardziej wyczekiwane premiery tego miesiąca

"Czerwone niebo"

premiera: 5 kwietnia

Wyróżniony Srebrnym Niedźwiedziem podczas festiwalu w Berlinie w 2023 roku najnowszy film Christiana Petzolda. Leon i Felix to dwaj przyjaciele, którzy postanowili spędzić lato w położonym w lesie domku wakacyjnym nad Bałtykiem. Ma to być czas relaksu, odpoczynku od miasta, ale też poszukiwania inspiracji do pracy. Pierwszy z nich pisze właśnie kolejną książkę, drugi próbuje skompletować fotograficzne portfolio. Kiedy mężczyźni docierają na miejsce, wygląda na to, że nie będą tam sami.

Okazuje się, że jeden z pokoi zajmuje młoda dziewczyna imieniem Nadja (Paula Beer), którą z kolei odwiedza Devid. Optymizm oraz radość z życia, jakie wnosi ta dwójka, nie współgra z pozą udręczonego artysty reprezentowaną przez Leona. Mężczyzna przechodzi kryzys twórczy, a dodatkowy stres powoduje u niego zapowiedź odwiedzin wydawcy. Chcąc nie chcąc, czwórka młodych bohaterów jest na siebie skazana, a wzajemne relacje między nimi ulegają ciągłym zmianom. Sytuacja robi się coraz bardziej napięta, gdy w okolicy wybucha seria groźnych pożarów lasu.

"Czerwone niebo" to słodko-gorzka obyczajowa historia o miłości z proekologicznym przesłaniem. Niemiecki reżyser po raz kolejny, z dużym wyczuciem, zagłębia się w ludzkie emocje, zastanawiając się nad problemem kryzysu twórczego i jego wpływu na emocjonalną dojrzałość.

"Kobieta z..."

premiera: 5 kwietnia

Najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta znalazł się w Konkursie Głównym 80. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Twórcy "Śniegu już nigdy nie będzie" pokazują skomplikowane losy osoby transseksualnej na tle zmian polityczno-ustrojowych w Polsce.

Dla Małgorzaty Hajewskiej-Krzysztofik, która wcieliła się w główną bohaterkę, była to pierwsza główna rola w karierze. Oprócz niej w "Kobiecie z..." wystąpili także Joanna Kulig, Mateusz Więcławek, Bogumiła Bajor, Jerzy Bończak, Anna Tomaszewska, Jacek Braciak, Renata Dancewicz, Wojciech Mecwaldowski, Marta Nieradkiewicz, Tomasz Schuchardt.

"Perfect Days"

premiera: 12 kwietnia

Nominowany do Oscara za najlepszą produkcję nieanglojęzyczną i wyróżniony podczas festiwalu w Cannes za główną rolę Kōjiego Yakusho najnowszy film Wima Wendersa skupia się na kilku dniach z życia Hirayamy, tokijskiego czyściciela toalet.

"Perfect Days" to medytacja nad prostotą i pięknem życia. Wenders opowiada historię japońskiego everymana, dla którego każdy dzień wypełniony jest czynnościami składającymi się na poezję codzienności. "Financial Times" opisał go jako "filmową odę do małych przyjemności".

"Civil War"

premiera: 12 kwietnia

Najnowszy film Alexa Garlanda, twórcy "Ex Machiny" i "Anihilacji" to przerażająca wizja niedalekiej przyszłości z perspektywy trójki reporterów przemierzających Stany Zjednoczone, znajdujące się w czasie drugiej wojny secesyjnej.

W obsadzie "Civil War" znaleźli się Kirsten Dunst ("Psie pazury", "Na pokuszenie"), Cailee Spaeny ("Priscilla"), Stephen McKinley Henderson ("Diuna"), Jesse Plemons ("Psie pazury"), Wagner Moura ("Narcos") i Nick Offerman ("Devs", "The Last of Us").

"Challengers"

premiera: 26 kwietnia

Najnowszy film Luki Guadagnino, twórcy "Tamtych dni, tamtych nocy" i "Suspirii", miał otworzyć festiwal w Wenecji w 2023 roku. Nie stało się tak z powodu strajków w Hollywood. Po ośmiu miesiącach film w końcu ujrzy światło dzienne.

W "Challengers" Zendaya wciela się w postać Tashi Duncan, która jako złote dziecko tenisa została bezkompromisową trenerką...na korcie i poza nim. Jej mąż (Mike Faist) jest mistrzem, który przeżywa zawodowy kryzys.

Tashi postanawia przywrócić mu dawną chwałę, ale oboje czeka niespodzianka, kiedy przeciwnikiem okazuje się inny przebrzmiały czempion Patrick (Josh O’Connor) - jego były najlepszy przyjaciel i dawny chłopak Tashi. Kiedy przeszłość zderza się z teraźniejszością, a napięcie sięga zenitu, Tashi musi zadać sobie pytanie, jaka będzie cena tej wygranej?