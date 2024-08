Kulturystki, pułapki i magiczne kredki. Ekscytujący weekend w kinach

"Love Lies Bleeding"

Lou (Kristen Stewart), menadżerka niewielkiej siłowni, zakochuje się w Jackie (Katy O'Brien), ambitnej kulturystce. Ich związek prowadzi do eskalacji przemocy ze strony lokalnej grupy przestępczej, na której czele stoi jej ojciec Lou Sr. (Ed Harris).

"Love Lies Bleeding" to ekscytujące połączenie thrillera, czarnej komedii i romansu, utrzymane w estetyce neo-noir. Film wyreżyserowała Rose Glass, twórczyni horroru "Saint Maud". Scenariusz napisała wspólnie z Weroniką Tofilską, nominowaną do Emmy za miniserial "Reniferek".

Film miał swoją premierę podczas festiwalu w Sundance. Następnie pokazywano go między innymi w Berlinie oraz podczas 24. MFF mBank Nowe Horyzonty we Wrocławiu.

"Pułapka"

Cooper (Josh Harnett) zabiera swoją nastoletnią córkę Riley (Ariel Donoghue) na koncert popularnej piosenkarki Lady Raven. Na miejscu zwraca uwagę na obecność licznych przedstawicieli służb mundurowych. Od jednego z pracowników dowiaduje się, że policjanci zastawili pułapkę na seryjnego zabójcę znanego jako Rzeźnik. Wszyscy podejrzewają, że zjawi się na koncercie. Informacja przeraża Coopera. Nie obawia się jednak o bezpieczeństwo swojej córki. To on jest Rzeźnikiem i musi się jak najszybciej wydostać z budynku, nie wzbudzając przy tym żadnych podejrzeń.

Pomysł na "Pułapkę" był prosty. "A co by było, gdyby 'Milczenie owiec' miało miejsce na koncercie Taylor Swift?" - powiedział w wywiadzie dla "Empire" reżyser M. Night Shyamalan, twórca m.in. "Szóstego zmysłu".

W dalszej części rozmowy zdradził, że częściowo inspirował się prawdziwa "Operacją Flagship", która miała miejsce w 1985 roku. W wyniku tej akcji złapano ponad setkę poszukiwanych zbiegów, którzy zostali zwabieni na stadion dzięki... darmowym biletom na mecz futbolu amerykańskiego. Reżyser zapewnił również, że widzowie będą mogli doświadczyć prawdziwie niepowtarzalnego koncertu, którego nie będzie można zobaczyć nigdzie poza filmem.

"Mnich i karabin"

Rok 2006 to moment zwrotny w historii Królestwa Bhutanu. Wraz z abdykacją króla rozpoczęła się droga tego niewielkiego kraju nie tylko w stronę modernizacji, ale i tego, by stać się najmłodszą demokracją świata. Jednym z fundamentów tego ustroju są wybory powszechne, które nigdy wcześniej nie miały tu miejsca. W tym celu urzędnicy postanawiają zorganizować próbne wybory, które mają pokazać, z jak wielkim wyzwaniem będą w niedalekiej przyszłości się mierzyć.

Będzie to trudne zwłaszcza w odległych rejonach, gdzie część mieszkańców nie zna nawet swojej dokładnej daty urodzenia. To też miejsca, w których kluczową rolę odgrywa tradycja, a religia jest znacznie ważniejsza od polityki. Dla lokalnej społeczności największymi autorytetami pozostają mnisi, którzy mają swój punkt widzenia na całą sytuację. A jakby tego było mało, w ten ważny moment dla najnowszej historii kraju wplącze się też pewien amerykański kolekcjoner broni.

"Mnich i karabin" to najnowszy film Pawo Choyninga Dorjiego, twórcy nominowanej do Oscara "Lunany. Szkoły na końcu świata". Jak napisał Łukasz Adamski w recenzji dla Interii, reżyser "z wyjątkową lekkością potrafi opowiadać o tak egzotycznym dla zachodniego widza miejscu jak Bhutan".

"Harold i magiczna kredka"

Wszystko, co rysuje mały Harold na kartach książki, może ożyć. Kiedy Harold (Zachary Levi) dorasta i przenosi się ze stron książki do realnego świata, odkrywa, że musi się wiele nauczyć o prawdziwym życiu. Natomiast jego fioletowa kredka może wywołać więcej zabawnych sytuacji, niż myślał, że to możliwe. Kiedy jednak moc magicznego przedmiotu wpada w niepowołane ręce, potrzeba całej kreatywności Harolda i jego przyjaciół, aby ocalić zarówno prawdziwy świat, jak i jego samego.

"Harold i magiczna kredka" stanowi kontynuację popularnej książki dla dzieci autorstwa Crocketta Johnsona pod tym samym tytułem. W roli Harolda wystąpił Zachari Levi, znany przede wszystkim z występów jako superbohater Shazam. Partnerują mu Lil Rel Howery, Zooey Deschanel, Jemaine Clement oraz Alfred Molina jako narrator i duch Crocketta Johnsona.

