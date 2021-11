Serial "The Champions" emitowała brytyjska telewizja ITV w latach 1968-1969. Powstała jedna transza tej produkcji, która liczyła 30 odcinków. Jej bohaterami było troje agentów ONZ, których samolot rozbija się w Himalajach. Pomocy udzielają im przedstawiciele zaawansowanej cywilizacji żyjącej potajemnie w Tybecie. Poddają oni agentów treningowi, dzięki któremu zyskują oni niezwykłe zdolności intelektualne i fizyczne. Kiedy wracają do domu, wykorzystują te supermoce do walki ze złoczyńcami, którzy zagrażają pokojowi na świecie.

Blanchett i Stiller gwiazdami "The Champions"

Teraz filmową adaptację "The Champions" wyreżyseruje Ben Stiller . Zagra on również główną rolę. Partnerować mu będzie Cate Blanchett . Obie gwiazdy będą również producentami filmu.



"Serial 'The Champions' to od dawna zapomniana perełka, która zachwyci nowe pokolenie w ten sam dziwny i wspaniały sposób, w jaki przemówił do nas oryginalny serial. Od dawna chciałam pracować z Benem - jako reżyserem i aktorem. Jest jednym z bardziej wszechstronnych współczesnych reżyserów. Człowiek, który był w stanie nakręcić zarówno ' Zoolandera ' jak i 'Ucieczkę z Dannemory', jest twórczą siłą, z którą należy się liczyć" - stwierdziła w oficjalnym oświadczeniu Blanchett.

Ben Stiller o tym projekcie i planowanej współpracy ze słynną aktorką wyraził się w bardziej żartobliwy sposób. "Jestem wielkim fanem Cate od bardzo dawna. Mam nadzieję, że ten projekt pozwoli ludziom w końcu potraktować ją poważnie jako aktorkę" - powiedział.

Twórcy na razie nie ujawnili, kiedy rozpoczną się zdjęcia do tej produkcji, ani kiedy gotowe dzieło będą mogli obejrzeć widzowie.

