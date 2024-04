Kultowy polski aktor powraca po latach w głównej roli

"Napad": O czym opowiada film?

"Początek lat 90., wydalony ze służby funkcjonariusz policji, grany przez Olafa Lubaszenkę, otrzymuje szansę na odzyskanie swojego dawnego życia w zamian za rozwiązanie sprawy napadu na bank. Wspólnie z młodą policjantką przydzieloną do sprawy, detektyw musi działać szybko - zainteresowanie mediów napadem nie jest na rękę nowej władzy" - czytamy w krótkim opisie "Napadu" udostępnionym przez Netfliksa.

"Napad": Olaf Lubaszenko w glównej roli

"Mój bohater to złożona postać. Z jednej strony to zmęczony życiem cynik po pięćdziesiątce, który musi uporać się z odejściem żony i brakiem kontaktu z córką, z drugiej - człowiek niezwykle inteligentny i mocno zaangażowany w swoją pracę, który nie odpuści, dopóki nie doprowadzi wszystkich spraw do końca" - zapowiada Olaf Lubaszenko, którego w końcu zobaczymy w głównej roli w filmie.



Na ekranie partnerują mu Jędrzej Hycnar, Wiktoria Gorodeckaja i Magdalena Boczarska.



Scenarzystą kryminału jest Bartosz Staszczyszyn, a producentką Magdalena Szwedkowicz. Za kamerą stanął Michał Gazda, który współpracował już z Netfliksem przy zeszłorocznym hicie, jakim był "Znachor", nowa adaptacja kultowej powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.