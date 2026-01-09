Kultowy film wreszcie w Polsce. Musieliśmy na to czekać aż 25 lat

"Donnie Darko"

"Donnie Darko" jest jak skok w głąb króliczej nory. To filmowa układanka, w której mieszczą się podróże w czasie, lynchowskie spojrzenie na amerykańskie przedmieścia, high-school drama, parodia coachingu, fizyka, filozofia, społeczne niepokoje z przełomu tysiącleci i "Alicja w Krainie Czarów". To zagadka taka sama jak reżyser, Richard Kelly, który po swoim błyskotliwym debiucie nakręcił jeszcze dwa równie dziwne filmy - i zamilkł. To także przełomowa rola dla 20-letniego w momencie kręcenia Jake'a Gyllenhaala, który jako Donnie Darko po raz pierwszy zademonstrował swój talent do kreowania niejednoznacznych, skomplikowanych postaci.

Mówienie o kultowości nie jest w przypadku "Donniego Darko" nadużyciem: to wręcz podręcznikowy przykład dzieła kultowego. Tytuł przepadł w kinach, by z biegiem czasu zyskać rzesze oddanych fanów, którzy w dobie wczesnego Internetu analizowali na forach najdrobniejsze aspekty filmu, starając się dotrzeć do odpowiedzi na pytanie: o co w tym wszystkim chodziło? Tajemnica "Donniego Darko" fascynowała także polskich kinomanów; i to pomimo braku dystrybucji w naszym kraju. W 25. rocznicę jego premiery za sprawą Reset Film tytuł w końcu trafi na polskie ekrany.

Kim jest Donnie Darko? W szkole - nastoletnim outsiderem. W domu - chłopakiem zmagającym się z problemami psychicznymi. W snach - wybrańcem odwiedzanym przez wielkiego, mrocznego królika o imieniu Frank. Ten ostatni twierdzi, że świat skończy się już niedługo. A kiedy sny zaczynają wkraczać do rzeczywistości, Donnie staje przed pytaniami większymi niż życie: o czas, przeznaczenie i naturę całego świata.

"Dreams"

"Dreams" Michela Franco to naładowana zmysłowym napięciem opowieść o namiętności, zderzeniu kultur, ambicjach i cenie, jaką płacimy za marzenia, z doskonałymi rolami Jessiki Chastain i Isaaca Hernándeza.

Fernando (świetnie debiutujący Hernández) to młody, utalentowany tancerz baletowy z Meksyku, który marzy o wielkiej karierze i życiu w Stanach Zjednoczonych. Wierzy, że jego ukochana - charyzmatyczna Jennifer (Chastain), wpływowa filantropka i bywalczyni elitarnych salonów - otworzy mu drzwi do nowego życia. Ryzykując własne bezpieczeństwo, porzuca wszystko, by do niej dołączyć.

Jednak jego nagłe pojawienie się w życiu Jennifer burzy jej misternie zbudowany świat. Kobieta staje przed trudnym wyborem. Jak daleko będzie w stanie się posunąć, by chronić nie tylko uczucie, które połączyło ją z Fernando mimo różnic, ale i reputację, którą budowała przez lata?

"Wysokie i niskie tony"

"Wysokie i niskie tony" , wzruszająca opowieść o tożsamości, rodzinie oraz wielkiej pasji, nominowana były do Cezarów w aż siedmiu kategoriach. We Francji film obejrzały prawie trzy miliony widzów!

Thibaut jest cenionym w świecie dyrygentem orkiestry symfonicznej. Po wizycie w gabinecie lekarskim mężczyzna dowiaduje się, że jest chory na białaczkę i pilnie potrzebuje dawcy szpiku. Jego dotychczasowe życie staje na głowie, zwłaszcza że pojawia się jeszcze jedna ważna okoliczność. W trakcie testu DNA okazuje się, że bohater został adoptowany i ma biologicznego brata.

Jest nim Jimmy, pracownik stołówki w Lille, robotniczym mieście w północnej Francji. Bohaterów dzieli niemal wszystko - poza więzami krwi i miłością do muzyki. Okazuje się bowiem, że nowo poznany brat gra na puzonie w lokalnej orkiestrze marszowej. Ich spotkanie, początkowo pełne napięć, przeradza się w głęboką braterską więź, zwłaszcza gdy Thibaut przejmie rolę dyrygenta orkiestry Jimmy’ego, chcąc pomóc jej wygrać regionalny konkurs

"Dźwięki miłości"

Dramat "Dźwięki miłości" to laureat nagród publiczności na wielu międzynarodowych festiwalach, uznany za najlepszy hiszpański film roku. To piękna, uniwersalna i poruszająca opowieść o tym, jak nawet najsilniejsze uczucia mogą zostać zachwiane przez zwyczajne życie oraz wyjątkowo czułe i subtelne spojrzenie na rodzicielstwo - pełne niuansów i prawdziwych emocji.

Ángela i Héctor to kochająca się para, która po narodzinach dziecka staje w obliczu lawiny emocji i licznych trudności. Choć oboje robią wszystko, co w ich mocy, by ocalić swój związek, codzienność wystawia ich miłość na ciężką próbę.

"To, co zabijasz"

"To, co zabijasz" Alirezy Khatamiego to turecki thriller zrealizowany w koprodukcji z Polską, Francją i Kanadą.

Ali (Ekin Koç) po latach nieobecności wraca do rodzinnego miasta, gdzie próbuje ułożyć swoje życie na nowo. Gdy jego matka umiera w tajemniczych okolicznościach, zmuszony jest zmierzyć się z mrocznymi sekretami swoich bliskich. Pod wpływem emocji rozpoczyna własne śledztwo. Osaczony przez policję i nękany przez sumienie, Ali musi stawić czoła ciemnej stronie samego siebie.



Jedyne wytchnienie znajduje w swojej samotni, gdzieś na odludziu w anatolijskich górach. Czy odnajdzie tam odpowiedzi na nękające go pytania? Czy tajemniczy mężczyzna, który zaoferuje pomoc w uprawie ziemi, posłuży radą Aliemu także w rozwiązaniu zagadki? A może pozwoli lepiej poznać samego siebie?