Kultowe zwroty z filmów Pasikowskiego. Wiesz, skąd pochodzą?

Władysław Pasikowski od lat ma reputację człowieka, który potrafi napisać dialog tak, żeby brzmiał jak z ulicy, ale jednocześnie był idealnie filmowy. Krótkie zdania, ironia, cięte riposty, język facetów, którzy nie mają czasu na tłumaczenia. Efekt? Cytaty, które wyskakują nam z ust mimowolnie. I nikomu nie trzeba tłumaczyć, skąd pochodzą - i tak wszyscy doskonale wiedzą.

"Psy": cytaty, które weszły do języka na stałe

Jeśli jest jeden tytuł, który ustawił popkulturową "mowę Pasikowskiego", to są to "Psy". Film, który w latach 90. stał się czymś więcej niż sensacją - był językowym trzęsieniem ziemi. Nagle kino mówiło inaczej. Brutalniej, szybciej, bez ozdobników. Z "Psów" do dziś krążą teksty, które są jak znaki rozpoznawcze epoki. Wiele z nich funkcjonuje jako żart, komentarz, czasem nawet jako sposób na szybkie podsumowanie sytuacji. Najsłynniejsze przykłady, które wciąż wracają w rozmowach:

"Bo to zła kobieta była"

"Nie chce mi się z tobą gadać"

"- Stopczyk, co wy tam palicie? - Ja? Radomskie, ale jak pan major woli, to Franz ma Camele"

"- Pan mi nie udziela rad, to pan stoi przed komisją. A nie ja. - Czasy się zmieniają, ale pan zawsze jest w komisjach. - Czy jest pan gotów bronić porządku prawnego odnowionej, demokratycznej RP? - Bezapelacyjnie, do samego końca. Mojego lub jej"

"Na pohybel... czarnym i czerwonym"

"Z akumulatorem na jajach jeszcze nikt nie kłamał…"

"A kto umarł, ten nie żyje"

Kultowe teksty jak te kierują się kilkoma zasadami: są krótkie, brzmią naturalnie i mają własny charakter, co daje im moc do rozładowania napięcia w wielu sytuacjach. Pasikowski w pewnym sensie ustawił język polskiego kina sensacyjnego na lata. Po jego filmach wielu twórców próbowało pisać dialogi podobnie: ostro, krótko, z przekleństwem tam, gdzie w realu też by padło. Nie zawsze wychodziło - bo żeby to działało, trzeba mieć wyczucie rytmu, a nie tylko listę mocnych słów.

Cytaty z "Psów" zaczęły żyć jak memy, zanim memy stały się codziennością internetu. Ludzie powtarzali je w szkole, w pracy, w domu. A kiedy pojawiły się fora, media społecznościowe i szybkie filmiki, teksty dostały drugie życie. Co najlepsze - one się nie starzeją tak łatwo, jak mogłoby się wydawać. Czasy się zmieniają, ale ludzie wciąż lubią krótkie riposty, które wyrażają frustrację, ironię albo zimny spokój. To jest prawdziwa kulturowa nieśmiertelność.