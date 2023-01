Krzysztof Kowalewski słynął ze swojego głębokiego głosu i komediowych ról.

Jak wyglądała kariera Krzysztofa Kowalewskiego?

Krzysztof Kowalewski był absolwentem PWST w Warszawie. Swoją karierę zaczął występu w "Krzyżakach" Aleksandra Forda w 1960. W latach 70. występował przez trzy lata w kultowym Studenckim Teatrze Satyryków w Warszawie. Był także związany z warszawskim Teatrem Współczesnym. W swoim życiu zagrał ponad tysiąc różnych ról w Teatrze Polskiego Radia. Najbardziej popularna to ta w słuchowisku "Kocham pana, panie Sułku". Był także wykładowcą na warszawskim PWST.

Kultowe role w kinie i telewizji

Kowalewski zagrał w swoim życiu nie tylko wiele wartościowych ról teatralnych. Zapisał się w historii polskiego kina i telewizji przede wszystkim wybitnymi rolami komediowymi. Był częstym bohaterem w filmach Stanisława Barei , takich jak: "Miś" czy "Brunet wieczorową porą", czy "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz".

Kowalewski słynął ze swoich komediowych popisów. Możemy pamiętać jego kultowe role także w takich produkcjach jak: "Rodzina Leśniewskich", "Ryś", "Serce na dłoni" i "Nic śmiesznego".

Jedna z jego najsłynniejszych ról telewizyjnych to postać Zygmunta Łubicza w serialu "Daleko od noszy". Fani seriali mogą go także pamiętać z ról w serialach "Adam i Ewa" i "Graczykowie".

Związki i złamane serca

Kowalewski miał opinię kobieciarza i sam jej nie zaprzeczał. Pierwszy raz ożenił się jeszcze w latach 60. z Kubanką Vivian Rodriguez. Po trzech lat rozwiedli się.

Pod koniec lat 70. aktor związał się z aktorką Ewą Wiśniewską . Na początku łączyła ich jedynie przyjaźń, która z czasem przerodziła się w miłość. Tworzyli udany związek przez 20 lat, nigdy nie wzięli ślubu. Przez specyfikę swojej pracy często zdarzało się tak, że się mijali. Nie przeszkadzało im to. Mimo że byli szczęśliwi, związek nie przetrwał próby czasu. Krzysztof Kowalewski wdał się w romans z Agnieszką Suchorą , czym złamał Wiśniewskiej serce. Aktorka nie była w stanie przebaczyć Kowalewskiemu.

Aktor wyprowadził się od swojej byłej partnerki i rozpoczął życie na nowo.

Małżeństwo z Agnieszką Suchorą

Z Suchorą poznali się w latach 90. na próbie do spektaklu. Między aktorami była duża różnica wieku - ponad 30 lat. Nie przeszkadzało im to, co obydwoje często podkreślali w wywiadach. Decyzja Kowalewskiego o ustatkowaniu się była także spowodowana tym, że Suchora zaszła w ciążę. Aktor po wyprowadzce od poprzedniej partnerki kupił mieszkanie i zdecydował na drugie małżeństwo.

Burzliwe rozstanie z Wiśniewską odbyło się w atmosferze skandalu. Kowalewski i Suchora wielokrotnie musieli się tłumaczyć ze swojej decyzji w mediach. Podkreślali jednak, że razem są szczęśliwi.

Ich małżeństwo przetrwało do śmierci aktora. Była ona ciosem dla Suchory.

