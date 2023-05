Właściciele marki Jaguar sprezentowali Clarkowi Gable'owi to auto, gdy pracował w Kornwalii na planie romansu przygodowego "Never Let Me Go". Samochód został dopasowany do potrzeb aktora, wyposażono go m.in. w bagażnik do przewożenia kijów golfowych.



Przez następnych 18 miesięcy Gable podróżował tym autem po Europie. Mógł pędzić jak wiatr, bo maszyna była w stanie mknąć 202 km/h. To właśnie tym jaguarem aktor odbył słynną podróż z Paryża do Rzymu, w której towarzyszyć mu miała jego ówczesna narzeczona, francuska modelka Suzanne Dadolle.

Gdy pod koniec 1953 roku Gable wrócił Kalifornii, auto popłynęło statkiem do USA. Tam aktor szybko je sprzedał. W kolejnych latach jaguar przechodził z rąk do rąk, aż do roku 1982, gdy kupił go pewien Szwajcar z St. Gallen. Jest jego właścicielem do dziś, a w 2011 roku zlecił gruntowną renowację samochodu.

Zdjęcie Tak prezentuje się jaguar XK120, którym jeździł Clark Gable / David Livingston / Getty Images

Maszyna będzie do kupienia 20 maja, podczas aukcji luksusowych samochodów retro, organizowanej przez Sotheby's przy rezydencji Villa Erbe nad jeziorem Como we Włoszech. Szacuje się, że auto zostanie sprzedane za 350 - 500 tys. euro (1,6 mln - 2,3 mln zł).