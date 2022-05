Reżyser horroru o Kubusiu Puchatku zaskoczony

Zdjęcia do filmu "Winnie the Pooh: Blood and Honey" zakończyły się na początku maja tego roku. Niedługo później informacja o tym horrorze trafiła na portal IMDb wraz z krótkim opisem fabuły oraz kilkoma zdjęciami z filmu. Na fotosach widać głównych bohaterów - psychopatyczne wersje Kubusia Puchatka i Prosiaczka. Wykorzystanie tych postaci było możliwe, bo książka A.A. Milne opowiadająca o ich przygodach przeszła do domeny publicznej. Oznacza to, ze można z nich korzystać bez pytania o pozwolenie.

"Z powodu tego całego zamieszania w prasie i innych miejscach, rozpoczniemy montaż i prace postprodukcyjne najszybciej, jak to tylko możliwe. Jednocześnie zadbamy o to, by film nadal był dobry. Nie pośpiech, ale właśnie to będzie naszym największym priorytetem" - zapewnia reżyser filmu "Winnie the Pooh: Blood and Honey" Rhys Waterfield w rozmowie z portalem "Variety".

Twórca pracuje obecnie też nad dwoma innymi filmami o wszystko mówiących tytułach: "Firenado" ("Tornado ognia") oraz "Demonic Christmas Tree" ("Demoniczna choinka").

Waterfield zdradza też kilka szczegółów fabuły filmu "Winnie the Pooh: Blood and Honey". Okazuje się, że po wyjeździe Krzysia na studia, Kubuś Puchatek i Prosiaczek zostali pozostawieni na pastwę losu. W efekcie stają się głównymi złoczyńcami i rozpoczynają rzeź.



"Krzyś wyjechał i nie zostawił im jedzenia. Z tego powodu życie Kubusia i Prosiaczka stało się dość trudne. Ponieważ muszą radzić sobie sami, więc zdziczeli. Wracają do swoich zwierzęcych korzeni i nie są już oswojeni. Zostają wściekłym niedźwiedziem i świnią, które szukają ofiar" - streszcza reżyser.

Puchatek i Prosiaczek złoczyńcami?

Zdjęcia do filmu "Winnie the Pooh: Blood and Honey" trwały dziesięć dni. Kręcono je w pobliżu lasu, który dla twórcy "Kubusia Puchatka" był inspiracją do stworzenia Stumilowego lasu. Waterfield nie chce zdradzić, jaki był budżet jego produkcji, jednak ostrzega, że widzowie nie powinni się spodziewać hollywoodzkiego widowiska.

"Kiedy próbujesz nakręcić film taki jak ten, czyli dzieło z pokręconym pomysłem, bardzo łatwo jest stworzyć coś, co nie jest straszne, a jest zwyczajnie głupie. Chcieliśmy znaleźć balans pomiędzy horrorem i komedią" - mówi Waterfield.

Jako przykład na poparcie swoich słów reżyser podał scenę widoczną na jednym ze zdjęć z filmu. Do relaksującej się w jacuzzi kobiety skradają się Puchatek i Prosiaczek.

"Ona dobrze się bawi, gdy pojawiają się oni, usypiają ją chloroformem, wywlekają z jacuzzi, a potem przejeżdżają samochodem po jej głowie. To straszne, ale zarazem zabawne, bo mamy ujęcia Kubusia Puchatka siedzącego za kierownicą. Patrzymy na jego małe uszka, podczas gdy on rozjeżdża ofiarę" - opowiada reżyser.

Twórca ma świadomość tego, że zainteresowanie jego filmem może sprawić, że tematem zainteresuje się studio Disneya. Ma ono prawo do najbardziej znanego wizerunku postaci stworzonych przez Milne’a. Twórcy slashera są jednak na to przygotowani. "Staraliśmy się być ekstremalnie uważni. Byliśmy świadomi cienkiej granicy i tego, jakie prawa autorskie należą do Disneya. Dlatego za wszelką cenę staraliśmy się, by film oparty był jedynie na książce z 1926 roku" - tłumaczy Waterfield.

