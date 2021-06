Kuba Wojewódzki zakpił z Alicji Bachledy-Curuś

Kuba Wojewódzki słynie ze swojego ciętego języka. Tym razem postanowił zadrwić z Alicji Bachledy-Curuś, wytykając jej domniemaną sytuację sprzed lat. Aktorka nie pozostała mu dłużna.

Kuba Wojewódzki /Baranowski Michał / AKPA

Kuba Wojewódzki znany jest przede wszystkim ze swojego autorskiego show, które można oglądać na antenie TVN. Nie wszyscy jednak wiedzą, że dziennikarz sprawnie włada także piórem i regularnie publikuje w tygodniku "Polityka".



W swojej rubryce o nazwie "Mea pulpa" odniósł się ostatnio do głośnego medialnie związku Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella.

Przypomnijmy, że Emma Forrest, była partnerka Colina Farrella, w swojej autobiografii "Twój głos w mojej głowie" opowiedziała o pierwszym spotkaniu aktora z Alicją Bachledą-Curuś.

W czasie jednej z imprez Emma Forest była towarzyszką Farrella. W książce opisała, jak Polka zaczęła bezceremonialnie podrywać jej partnera: "Pojawiła się aktorka o smukłym ciele i oczami koloru dojrzałych trufli, żartując, że jest gotowa go przelecieć. Powiedział: 'Nareszcie!'. Bo niby co miał powiedzieć?" - napisała. Ponoć dopiero po chwili Bachleda-Curuś zorientowała się, że aktor przybył na wydarzenie w towarzystwie pisarki.



Komentarz Kuby Wojewódzkiego

Teraz aferę postanowił skomentować Kuba Wojewódzki. "Polka miała bezceremonialnie złożyć aktorowi niemoralną propozycję. To by się zgadzało z dalszym przebiegiem jej kariery. Kilka lat później została nominowana do nagród Węży w kategorii najbardziej żenującej sceny" - napisał Wojewódzki na łamach "Polityki".

Alicja Bachleda-Curuś nie pozostała mu dłużna. "Dla mojego ulubionego showmana, który powiela wymysły plotkarskich mediów (bazujące na jakiejś książce sprzed dekady, z którą nie mam nic wspólnego). Take that!" - napisała na Instagramie, publikując film, na którym nokautuje innego mężczyznę.

