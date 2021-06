Jak Alicja Bachleda-Curuś poderwała Colina Farrella?

Gdy Alicja Bachleda-Curuś zaczęła romansować z Colinem Farrellem, on wciąż był w poprzednim związku. Była dziewczyna aktora przed laty napisała książkę, w której nie pozostawiła suchej nitki na Polce. Teraz za sprawą doniesień na temat Farrella media powróciły do tej historii.

Colin Farrell i Alicja Bachleda-Curuś /Eamonn M. McCormack / Stringer /Getty Images

Colin Farrell związany był z brytyjsko-amerykańską pisarką Emmą Forrest. Poznali się w 2008 roku na premierze filmu "Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj". Ich relacja rozwijała się powoli, ale już po około pół roku Farrell zaproponował, by mieli razem dziecko.



"Kiedy wrócę z planu, stwórzmy małego człowieka, który będzie rósł. Wolałbym umrzeć, niż cię zranić" - miał do niej powiedzieć. Wkrótce później jednak ich związek się rozpadł. Aktor oznajmił, że potrzebuje przestrzeni.

Zdjęcie Emma Forrest, / Splash News / East News

Emmą Forrest napisała książkę pt. "Twój głos w mojej głowie", w której opowiedziała o swojej relacji z byłym partnerem oraz o powodach rozpadu ich związku.

"Pojawiła się aktorka o smukłym ciele i oczami koloru dojrzałych trufli, żartując, że jest gotowa go przelecieć. Powiedział: 'Nareszcie!'. Bo niby co miał powiedzieć?" - napisała w swojej książce Emma Forrest. Pisarka twierdzi, że Bachleda-Curuś dopiero po chwili zorientowała się, że aktorowi towarzyszy partnerka. "Wtedy spokorniała i powiedziała: 'Czuję się upokorzona tym, co powiedziałam. Jesteście parą'. Puścił moją rękę, spojrzał jej w oczy i powiedział: 'Nie, kochanie. Nic nie ma. Absolutnie nic'" - wspominała w swojej książce była partnerka Colina Farrella.

Po trzech miesiącach od rozstania pisarka otrzymała link do zdjęć z lotniska, na których od razu zauważyła, że Bachleda-Curuś spodziewa się dziecka. Tuż po narodzinach Henry'ego Tadeusza aktor rozstał się z Polką.

"Nie znam jej historii. Ale przez całe życie czułam się jak Kasandra z greckiego mitu, która widzi nadchodzące okropności, ale nie chce wierzyć, że się wydarzą. Wiem, że Colin walczy z demonami. Myślę, że właśnie z tego powodu między nami zaiskrzyło" - napisała Emma Forrest w swojej książce.