"Kto napisze naszą historię": Specjalne pokazy filmu 27 stycznia

Już w najbliższą niedzielę, 27 stycznia, w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu, odbędą się specjalne pokazy filmu "Kto napisze naszą historię". Widzowie będą mogli obejrzeć tę produkcję w Polsce i za granicą.

Roberta Grossman, Karolina Gruszka i Piotr Głowacki na planie filmu "Kto napisze naszą historię" /Anna Włoch /materiały prasowe

"Po stworzeniu przez mojego brata Stevena przejmującego filmu 'Lista Schindlera', a następnie założeniu Fundacji Zapisu Historii Ocalonych z Szoah, poczułam wewnętrzny przymus, aby tworzyć filmy takie jak 'Kto napisze naszą historię', które dzielą się tymi niesamowitymi opowieściami ze światem" - powiedziała Nancy Spielberg podczas swojej wizyty na planie filmu w Łodzi.



Film "Kto napisze naszą historię" w reżyserii Roberty Grossman to fabularyzowany film dokumentalny o bezprecedensowym przedsięwzięciu - podziemnym Archiwum Getta Warszawskiego powstałym z inicjatywy Emanuela Ringelbluma w 1940 roku, które zajmowało się dokumentowaniem życia w getcie warszawskim. Tzw. Archiwum Ringelbluma wpisane zostało na listę UNESCO "Pamięć Świata" jako zabytek światowego dziedzictwa. Jest ono unikalnym zbiorem dokumentów stanowiących jedno z najważniejszych świadectw o zagładzie Żydów polskich.

W rolach głównych wystąpili polscy aktorzy, m.in. Piotr Głowacki, Jowita Budnik, Karolina Gruszka i Wojciech Zieliński.

Głosów w filmie użyczyli: nagrodzony Oscarem za film "Pianista" Adrien Brody oraz trzykrotnie nominowana do tej nagrody Joan Allen ("Ukryta prawda", "Czarownice z Salem", "Nixon").

Urodzona w Los Angeles Roberta Grossman ma na koncie m.in. nakręcony w 2008 roku film "Hannah Senesh: Blessed Is the Match", który znalazł się na oscarowej short liście, a także był nominowany do Primetime Emmy.

Zdjęcia do części fabularyzowanej filmu zostały zrealizowane w Polsce, m.in. w Łodzi, Warszawie oraz Wolsztynie.



Widzowie obejrzą film "Kto napisze naszą historię" 27 stycznia 2019 roku na ponad 50 pokazach w Polsce i ponad 300 za granicą, między innymi w siedzibie UNESCO w Paryżu, w Muzeum Tolerancji w Los Angeles. W Polsce pokazy odbędą się w wielu miastach, m.in. w Muzeum POLIN w Warszawie oraz w Żydowskim Instytucie Historycznym, w którym odbywa się również wystawa oryginalnego Archiwum Ringelbluma.

UNESCO wraz ze Światowym Kongresem Żydów objęło film specjalnym patronatem. Wszystkim pokazom, które odbędą się 27 stycznia, patronuje również Fundacja Shoah Stevena Spielberga.

Zdjęcie "Kto napisze naszą historię" w kinach 27 stycznia 2019 roku / Anna Włoch / materiały prasowe

Światowa premiera filmu odbyła się 21 lipca 2018 roku na Żydowskim Festiwalu Filmowym w San Francisco, gdzie film zdobył nagrodę publiczności. 19 października 2018 roku film został pokazany na Festiwalu w Rzymie w samym Auditorium Parco della Musica.

W Polsce film pokazywano na Warszawskim Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej, Festiwalu Camerimage oraz łódzkim festiwalu Cinergia.





Wideo "Kto napisze naszą historię " [zwiastun]