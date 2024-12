Laureaci Nagród Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Ewa Braun , Maria Malatyńska, Jerzy Łukaszewicz, Wojciech Solarz i Krzysztof Wierzbicki to laureaci tegorocznej edycji Nagród Stowarzyszenia Filmowców Polskich.



"Kazimierz Dąbrowski, wybitny polski psycholog kliniczny, filozof oraz pedagog, pisał, że siła człowieka zawsze i niezawodnie bierze się ze słabości. Ta idea stała się fundamentem wielu wybitnych filmów. My też, jako środowisko, możemy z niej skorzystać. Nawet jeśli nie zawsze nam wszystko wychodzi i czasami zdarza się nam potknąć, to powinniśmy żywić głębokie przekonanie, że na przekór atakom, znajdziemy wewnętrzną siłę, która pozwoli nam osiągnąć zamierzony cel" - mówił Grzegorz Łoszewski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.



"Życzę Wam, każdemu z osobna, ale przede wszystkim całemu Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, żeby udało nam się zamienić wszystko to, co jest destrukcyjne na coś, co będzie nas jednoczyło i pozwalało skutecznie walczyć o dobro polskiego kina. Chciałbym życzyć Państwu na nadchodzące Święta i Nowy Rok wszystkiego najlepszego. Spędźmy ten czas w spokoju i z uśmiechem, patrząc z nadzieją w przyszłość" - dodał.

W 2024 roku Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich za wybitne osiągnięcia artystyczne i wkład w rozwój polskiej kinematografii otrzymali:



Ewa Braun

Kostiumografka, dekoratorka wnętrz, scenografka, członkini Stowarzyszenie Filmowców Polskich. W 1994 roku zdobyła Oscara za dekorację wnętrz w "Liście Schindlera" Stevena Spielberga, dzieląc sukces z Allanem Starskim, nagrodzonym Oscarem za scenografię w tym filmie. Wśród ponad 60 filmów kinowych i telewizyjnych, które ma w dorobku twórczym, są dzieła takich reżyserów jak: Krzysztof Kieślowski, Janusz Majewski, Agnieszka Holland, Krzysztof Zanussi i Andrzej Wajda.



Maria Malatyńska

Krytyczka filmowa, członkini Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Autorka licznych recenzji filmowych, esejów i książek o kinie, nierozerwalnie związana z Krakowem. Znawczyni filmu dokumentalnego oraz klasyki filmowej, zwłaszcza ekspresjonizmu niemieckiego. Wieloletnia wykładowczyni krakowskiej PWST.



Jerzy Łukaszewicz

Autor zdjęć filmowych, reżyser, pedagog, członek Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Zachwycił zdjęciami w "Dolinie Issy" Tadeusza Konwickiego. Jako operator przyczynił się do sukcesów kilku komedii Juliusza Machulskiego - "Vabank", "Seksmisja" i "Kingsajz". Własnymi filmami, m.in. "Przyjaciel wesołego diabła", zdobył uznanie widowni dziecięcej. Od wielu lat kształci adeptów sztuki operatorskiej.



Wojciech Solarz

Reżyser i scenarzysta filmów fabularnych i widowisk telewizyjnych, członek Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Reżyser pierwszej filmowej koprodukcji polsko-francuskiej - "Wielka miłość Balzaka" oraz znakomitego debiutu - "Molo", inspirowanego twórczością Federico Felliniego.



Krzysztof Wierzbicki

Reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych, członek Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Bliski współpracownik Kazimierza Karabasza i Krzysztofa Kieślowskiego. Twórca lub współtwórca ponad 60 filmów, w większości dokumentów. Wspólnie z Tomaszem Zygadło zrealizował pierwszy polski mockument - dowcipną "Prawdziwą historię guźca".



Nagrody SFP - histtoria powstania

Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich przyznawane są od 2007 roku. Ich powstaniu towarzyszyła obowiązująca do dziś idea, by statuetki trafiały w ręce nie tylko tych przedstawicieli filmowych zawodów, którzy stoją na pierwszej linii - reżyserów, scenarzystów, operatorów - ale także tych, którzy pozostając nieco w cieniu, mają ogromny wpływ na ostateczny kształt dzieła filmowego - dźwiękowców, montażystów, scenografów czy charakteryzatorów.

Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich przyznawane są za całokształt dokonań artystycznych. Ludzie, którzy ją otrzymali, kształtowali oblicze polskiego filmu.



Pośród ponad 120 dotychczasowych laureatów Nagród Stowarzyszenia Filmowców Polskich znajdują się: Agnieszka Bojanowska, Witold Giersz, Zygmunt Adamski, Stanisław Jędryka, Tadeusz Chmielewski, Halina Paszkowska, Tadeusz Konwicki, Jerzy Kucia, Lidia Zonn, Jerzy Płażewski, Wiesław Zdort, Andrzej Wajda, Barbara Pec-Ślesicka, Wojciech Marczewski, Józef Hen, Marcel Łoziński, Franciszek Pieczka, Henryk Bielski, Jerzy Skolimowski, Irmina Romanis, Marek Drążewski i Agnieszka Holland.



Tegoroczna uroczystość wręczenia Nagród Stowarzyszenia Filmowców Polskich odbyła się 18 grudnia 2024 roku w warszawskim hotelu Hilton.